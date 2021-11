2021-ben november 28-án gyújtjuk majd meg az első adventi gyertyát, így itt az idő, hogy kissé körbenézzük az adventi koszorúk felhozatala terén is. Lássuk, mi számít ma trendinek!

Hagyományos

Ez az a típus, amire gyerekkorunkból emlékszünk, és amit a szüleink, nagyszüleink a mai napig keresnek, ha elindulnak adventi koszorút vadászni. Az ilyen koszorún nem találsz miniatűr diótörőt, sem Mikulást vagy toronyórát lánccal. Ezen mindössze három lila gyertya csücsül és egy rózsaszín. A lila gyertyák a hitet, a reményt, a szeretetet szimbolizálják, míg a rózsaszín gyertya az örömöt. A koszorú is a hagyományos vonalat képviseli, azaz semmi kötött, semmi szalma, semmi doboz, tál vagy úri huncutság, csak és kizárólag a fenyőágak jöhetnek szóba. Néhány szolid masni, esetleg toboz más nem is kell ide.

Klasszikus

Ez az a típus, amely soha nem megy ki a divatból. Ugyan már kissé elrugaszkodik a hagyományos adventi koszorú színeitől és formáitól, de még mindig erősen felismerhető rajta a karácsony hangulata. Tipikusan karácsonyi színekben pompázik, így a gyertyák általában pirosak, arany színűek vagy fehérek. A koszorú pedig szintén fenyőágakból készül. Itt már sok esetben megjelennek a különféle dekorációs elemek is, mint a Mikulás, a rénszarvasok, csengettyűk, csillagok és az arannyal vagy a havat imitáló fehérrel lefújt bogyók, tobozok, miniatűr fenyőfák, miegymás.

Natúr

Ez a típus az utóbbi években vált igazán népszerűvé, nem is csoda, hiszen mostanában egyre nagyobb hangsúlyt kap a természetközeliség.A natúr adventi koszorúnál azonban ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy természetes alapanyagokból készül, hanem abban is, hogy natúr színeket vonultat fel. Itt tehát csak elvétve találhatunk csillogást, viszont annál gyakoribb a pasztell árnyalatok használata. Ez lehet a klasszikus lila és rózsaszín fáradt változata, olajzöld, szürke, de barna vagy törtfehér is. Az ilyen koszorúk alapja általában nem fenyő, hanem inkább szalma, toboz vagy az utóbbi években nagyon divatos kötött anyag. Díszítésként pedig gyakran találhatunk rajta szárított narancskarikát, tobozt, terméseket, bogyókat, fahéjrudat vagy fából készült figurákat és feliratokat.

Modern

Ez az a típus, amely alapjaiban rengeti meg a hagyományos és klasszikus adventi koszorúkról alkotott képünket. Az ilyen fajta mind szín, mind forma tekintetében elüt a megszokottól, például nincs is koszorú formája, hanem helyette dobozban, tálon, fiókban, fémkereten vagy fatörzsön csücsülnek a gyertyák. A színeket illetően csak a fantázia szabhat határt, ugyanis a klasszikus árnyalatok mellett található a kínálatban kék, fekete, narancs, de még zöld gyertyás változat is.

Csillogós

Ez az a típus, ami legalább olyan népszerű, mint a klasszikus változat, hiszen az advent és a karácsony a díszekről és a túláradó csillogásról (is) szól, így ilyenkor minden megengedett, ami az év más időszakaiban tömény giccsnek számít. Jöhetnek tehát az aranyozott gyertyák, a csillámló csodaszarvasok, a színpompás szalagok, a szikrázó kristálydíszek, mindezt csillámspay-vel és flitterekkel, glitterekkel megkoronázva.