Rácz Jenő feleségének, Gyuricza Dórának a ráncai miatt szóltak be: ezt válaszolta.

Rácz Jenő és felesége, Gyuricza Dóra nemrég jelentették be, hogy első közös gyereküket várják, de azóta már az is kiderült, hogy a párnak kislánya lesz. A rajongóik nagy örömmel fogadták a hírt, jókívánságokkal halmozták el őket, de nem volt mindenki kedves a kismamához. Dóri megosztott egy rosszinulatú üzenetet is.