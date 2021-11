Tavaly veszítette el az Omega két tagját, Mihály Tamást és Benkő Lászlót, most pedig Kóbor Jánosért aggódnak, aki kórházban fekszik.



Az Omega tegnap arra kérte a rajongókat, hogy közösen imádkozzanak Kóbor Jánosért. Friss posztjukban pedig azt írják, hamarosan megjelenő lemezük előrevetítette a zenekar életének nehéz időszakát.



"Három napja emlékeztünk meg Benkő Laci halálának évfordulójáról. Ma van egy éve, hogy Mihály Tamás is eltávozott közülünk. Alig egy hete robbant a hír, hogy Kóbor János, Mecky is kórházba került. Miközben szorítunk érte, azon gondolkodunk, mennyire volt sorsszerű a Testamentum lemez zenei- és szövegvilága.

A Testamentum hamarosan megjelenő hanglemez-változata 3 dallal bővebb, mint a CD. Ezért egy maxi CD is a boltokba kerül, a lemez megjelenésével egy időben. A kislemez alcímét Mecky javasolta még hónapokkal ezelőtt, az egyik dal címe után. Bízzunk benne, hogy Mecky felépülése után csak legyintünk ezekre a véletlenszerű összecsengésekre!" - írták a bejegyzésben.