December 15-én indul a Life.hu Kon-tour című online beauty műsora, amelyben 6 hazai influenszer és youtuber avatja be a nézőket a divattal, sminkkel és szépségápolással kapcsolatos tippjeibe.

A műsorban Markó Rebekával is találkozunk, akit sokan népszerű youtuber párja, Dezső Bence révén ismerhettek meg. Markó Rebeka azóta hatalmas követőtábort épített, csatornáját több, mint 200.000 fő követi. Videóiban nyíltan beszél különböző tabutémákról, mint például a szépészeti beavatkozásokról vagy a szexről. Most a szépségtitkairól kérdeztük.

Orján Dóra/Life.hu:Mennyire befolyásolta a párod, a szintén youtuber Dezső Bence, hogy beauty tartalomgyártóként megjelentél a hazai videós piacon?

Markó Rebeka: Bence a tudásával sokat segített a kezdésnél, de úgy gondolom, hogy az elért sikereimet nem befolyásolta a személye. Ha nem ismertem volna meg, akkor is belevágtam volna a videózásba, csak a technikai hiányosságok miatt valószínűleg ez egy hosszabb folyamat lett volna. Az ötletem megvolt, viszont fogalmam sem volt a kivitelezésről és ebben tudott ő sokat segíteni.

O.D./Life.hu: Mi az, amit Markó Rebeka nem mint influencer, hanem mint magánszemély fontosnak tart a megjelenésében?

M.R.: Ha összességében beszélünk a megjelenésről, akkor szerintem a frizura az egyik legfontosabb. Ha a hajad rendben van, akkor egy kevésbé menő outfitben is jól fogsz kinézni. Ez azonban fordítva már kevésbé igaz.

O.D./Life.hu: Szerinted mi a legfontosabb a hajápolásban?

M.R.: Az alap ápolási rutin betartása és a rendszeresség a legfontosabb: például, ha fested a hajad, akkor legyen mindig karbantartva, vagy határozd meg, hogy fixen hány havonta vágatsz belőle. A külső és belső táplálás egyaránt fontos, egyik a másik nélkül nem megy.

O.D./Life.hu: Hosszú vagy rövid haj párti vagy?

M.R.: Jellemző rám a kísérletezés: régen hosszú, olykor fenékig érő hajam volt, aztán középhosszú, sötétebb hajam is, de különböző szőke balayage frizuráim is voltak. Változó, hogy éppen mit szeretek. Most rövid, barackszőke hajam van, de a hétvégén barna hajat festek belőle.

O.D./Life.hu: Elképesztően rajongsz a parókákért. Mi ennek az oka?

M.R.: Nagyjából 12-13 éves korom óta él bennem egy érzés, hogy többféle hajat szeretnék kipróbálni. Emlékszem, hogy Lady Gaga a Poker face című klipjében egy brutál platinaszőke parókát viselt és teljesen odavoltam érte. Évek teltek el, amíg Kustánczi Liánál lehetőségem volt felpróbálni néhány parókát. Utána azt éreztem, hogy én is erre vágyom.

O.D./Life.hu: Látszik az Instagram fotóidból, hogy bátran kísérletezel frizurák terén. Volt olyan próbálkozás, amit utólag megbántál?

M.R.: Inkább a szakember megválasztását bántam meg, amiből adódóan nem volt olyan a hajam, amilyet megálmodtam. Kétszer is voltam az illetőnél és minden alkalommal vállalhatatlan hajat készített. Végül találtam egy másik fodrászt, akinek bizalmat szavaztam és szépen kijavította a hibákat.

O.D./Life.hu: Hogy érezted magad a Kon-tour forgatása alatt?

M.R.: Kifejezetten jól éreztem magam a Kon-tour forgatásán és örülök, hogy megmutathattam egy új oldalamat a nézőknek. Igazán hasznos témákat tudtunk feldolgozni ebben az együttműködésben és hiszem, hogy a nézők segítségére válnak a műsorban bemutatott tippek és trükkök.

O.D./Life.hu: Melyik volt a kedvenc Kon-tour epizódod és miért?

M.R.: A bőrápolással foglalkozó videó volt a kedvencem. Izgalmas kaland volt ez számomra, hiszen ezt az epizódot egy teljesen más közönség fogja megnézni, mint a saját közösségem. Meglátásom szerint kevés bőrápolással foglalkozó csatorna van, pedig ebben a területben bőven van lehetőség, éppen ezért örülök, hogy erről is beszélhettem a Kon-tourban.

O.D./Life.hu:Miért érdemes nézni szerinted a Kon-tourt?

M.R.: Az a szuper az egész műsorban, hogy több különböző stílusú kreátor fog megjelenni, és mivel alapvetően mindannyian más területtel foglalkozunk, így nagyon színes, széleskörű tanácsokat tudunk adni a nézőknek. Érdemes is belenézni a videókba, mert a nézők a tippek mellett új tartalom-gyártókat is megismerhetnek.

O.D./Life.hu: Mit tanácsolnál a nézőknek, hogyan találják meg a saját stílusukat, egyediségüket a megjelenésükben?

M.R.: Egy TikTok-videó üzenetét idézem: ha kihagyod most, akkor 5 év múlva nem mondhatod azt, hogy igen, megcsináltam! Ha valaki szeretne kipróbálni valamilyen trendet vagy stílust, akkor legyen bátor és ne féljen mások véleményétől!

A Kon-tour epizódjai december 15-től lesznek láthatók a Life.hu-n!