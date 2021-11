A szem alatti vékony bőrréteg elszíneződése okozza a "karikás szemeket". Senki nem szereti ezt látni, amikor reggel a tükörbe néz, de jó hír, hogy bizony lehet mérsékelni a problémát. Meglepő, de egy szemész szerint az étkezéssel is befolyásolhatjuk a kariák megjelenését. Először próbálkozzunk kevesebb só fogyasztásával, az ugyanis megköti a folyadékot a szervezetben, amitől kialakulhatnak a szem alatti karikák.

Vashiány esetén is igen gyakori a megjelenésük, ezen vaspótlással segíthetünk. Érdemes tudni még, hogy az állandó fényvédelemmel és a megfelelő hidratálással is sokat javíthatunk a bőrünk állapotán, valamint azzal, ha leszokunk a dohányzásról - írja a Bors. Azt is fontos megjegyezni, hogy a szem alatti karikák sokaknál örökletesek, vagyis ők maximum sminkkel tudják eltüntetni, íme pár trükk nekik: 5 szuper sminktrükk karikás szemekre.