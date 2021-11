Schobert Lara és Norbika a Palikék Világa by Manna youtube csatornán a Futtában című műsorban voltak Palik László vendégei, ahol elárulták, hogy Schobert Norbi és Rubint Réka nagyobbik fia nővérének legjobb barátnőjével jár.

"Én hoztam őket össze... Arra gondoltam, hogy ismerem mindkettőt, mindkettő tökéletes, hát akkor hozzuk össze őket. Sokáig nem érződött, hogy együtt vannak, most kezdett ez nekem leesni. Nyilván ugyanolyan a kapcsolatunk a legjobb barátnőmmel, de azért fel kell tudnom azt is fogni, hogy ők vannak ketten is, és akkor nekem odébb kell, hogy vonuljak. De nincsen vele gond, mert már érettebb vagyok, és a helyén tudom ezt kezelni"

- magyarázta Lara, akinek nemrég ért véget egy két éve tartó párkapcsolata.