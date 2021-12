Bódi Guszti és Margó idén is pár hetet tölt Thaiföldön, mely nemcsak a pihenés, hanem az egészségük szempontjából is fontos. A koronavírus-járvány miatt a házaspár felkészült a legrosszabbra: olyan biztosítást kötöttek, mely 50 millió forintig védi őket.

Guszti és Margó hosszú évek óta járnak Thaiföldre, idén Phuket az úticél. Bár a koronavírus-járvány most megnehezíti az utazást, a Bódi házaspár már megkapta mindhárom védőoltást, így nyugodtan indulnak neki a nagyvilágnak. Úgy tudják, hogy Thaiföldön alacsony most a betegek száma, bár szerintük a tengerparton amúgy is jobban tartják az emberek a távolságot.

Persze gondolni kell a legrosszabbra, ha esetleg elkapnánk a koronavírust, vagy bármi történne velünk. Speciális biztosítást kötöttünk, ami 50 millió forintig véd minket, ha bármilyen kezelésre lenne szükségünk. Szerencsére minden rendben velünk, de a mai világban fő az elővigyázatosság"

- nyilatkozta az AC News-nak Bódi Guszti.

A házaspár minden évben fittebben és egészségesebben tér haza a téli nyaralásukból, ugyanis az egészséges és kiváló ételeknek köszönhetően mindig sikerül pár kilótól megszabadulniuk.