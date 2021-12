Frenyó Krisztina/Life.hu: Ha Erdős Juciról kellene dióhéjban összefoglalót írni, keresve sem találnék jobb bevezetőt, mint ami az egyik könyvajánlód oldalán olvasható. Idézem: "Tizenegy évesen kaptam az első fényképezőgépemet, amit azóta is őrzök. Keramikusként érettségiztem még a múlt század végén, utána rögtön mentem tovább fotós szakra, mert régóta tudtam, hogy képekkel szeretnék foglalkozni. Ezt még a festészettel is megtoldottam, mert imádok olyan karaktereket életre kelteni - főleg idős, önfeledt, magukat és az életet szerető hölgyeket -, akik fittyet hánynak a társadalom elvárásaira, és köszönik szépen, de boldogok úgy, ahogy vannak."

Ezt még egy mondattal megtoldanám minden túlzás nélkül: te vagy az itthoni plus size fotózás koronázatlan királynője. Mindig is egy spirituális léleknek tartottalak, aki mégis két lábbal a földön jár. Honnan ez az eltökéltség, hit és álmok?

Erdős Juci: Abban hiszek, hogy minden okkal történik, hogy minden találkozás, megtapasztalás, minket tesz gazdagabbá, s ezáltal fejlődhetünk. Azt gondolom, hogy ha hiszek az álmaimban, akkor előbb-utóbb manifesztálódnak, életre kelnek. De csakis akkor, mikor elég érett vagyok hozzájuk, s a velük együtt érkező változásokra is.

F. K./Life.hu: Mesélj egy kicsit a kis Juciról, aki megálmodta magának a szép jövőt.

E.J: Gyerekként is szerettem alkotni, ha tehettem, rajzoltam, festettem vagy mindenkit beöltöztettem, kisminkeltem, természetesen magamat és a babáimat is beleszámítva. Nagyon szerettem kipróbálni már akkor is több stílust, karaktert, mellyel a nőiesség sokszínűségét deríthetem fel. Számomra a kopogós cipőtől kezdve a pörgős szoknyán át a sminkelésig mind-mind a csodák országa volt. Szüntelenül érdekelt ez a világ, a nővé válás, a megérés folyamata. Ma pedig már idestova 8 éve ez a misszióm, csak éppen más nőknek segítek ebben és megörökítem őket a kamerámon keresztül.

F.K./Life.hu: A plus size mára már egy fogalom, és te a Plus Size Photography tulajdonosaként napestig tudnál mesélni erről a témáról. Beavatod az olvasókat abba, hogy honnan jött az ötlet, hogy elkezdj a plus size hölgyeket fotózni?

E.J: Hogy miként és miért vágtam bele? Tudod, az a tipikus utolsó csepp volt a pohárban, amikor visszahallottam egy megjegyzést: egy fiú milyen szavakkal illetett engem és mit is gondol rólam valójában. Elegem lett abból, hogy mindenki aszerint ítél meg és zár skatulyába, hogy én vagyok a dundi lány. Előbb tudják ezt, és sorolnak be egy alkati halmazba, mint hogy a nevemet megtudnák. Végül is hálás vagyok ennek a srácnak, hiszen az ő ítélkezése indította el bennem azt a gondolatot, amely mára a Plus Size Photographyvá nőtte ki magát. Végiggondoltam az egész addigi életemet, és kitaláltam: elérkezett az ideje, hogy a felgyülemlett kis sérelmeimet átkonvertáljam valamiféle előnnyé. Fogalmam sem volt, hogy sikeres lesz-e az ötlet, de gondoltam, ha már van citromom, legalább készítsek belőle egy jó limonádét és megtettem. Elindultam, bár akkor még nem tudtam, hogyan kezdjem, de napokkal később jött az ötlet, hogy ha már itt a kezemben szó szerint a lehetőség, mégpedig a fényképezőgépem, akkor miért ne fotózhatnék e témában. Miután tizenéve folyamatosan fotóztam, és természetesen nem magamat akartam fényképezgetni, így kitaláltam, hogy a molett hölgyek lesznek azok, akiknek meghirdetem a fotózást kifejezetten plus size kategóriában, és így is lett.

F.K./Life.hu: Túl vagy számos projekten, állandóan pörögsz, kattogtatod a géped, mintha sosem pihennél, pedig tudom, hogy ez nem igaz. Töltődsz, utazol, inspirálódsz. Két könyved is megjelent egymás után. Mesélj, kérlek, mi történt veled az utóbbi időben? Mik a terveid a magánélet és a munka terén?

E.J: Sok kaland, sok tapasztalás, tanulás, fejlődés, külsö-belső utazások, még több önismeret és emberismeret. A fotózások mindig újabb találkozások, ezért is imádom azt, amit csinálok. Rengeteg jót kapok én is a hozzám érkező hölgyektől, s nem tagadtam soha, hogy a könyveim az ő és a saját életemből gyúródtak össze. A harmadik regényem is hasonlóan ezekhez, és a fantáziám alapján alakul. Már folyamatban van.

F.K./Life.hu: A covid okozta helyzet sok mindenkit megviselt. Lehet, hogy téged is. Okozott némi kiesést, változást, frusztrációt, szorongást?

E.J: Szerencsére hozzám ugyanolyan intenzitással jöttek a hölgyek fotózásra, sőt, talán még inkább ki voltak éhezve az online oktatás fáradalmaitól az énidőre, így egy-egy fotózás, beszélgetés tökéletesen vissza tudta őket tölteni lelkileg.

F.K./Life.hu: Mit üzennél 2022-re a nőtársaidnak és a férfiaknak?

E.J: A nőtársaimnak és a férfiaknak is azt üzenném a jövő évre, hogy értékeljék önmagukat annyira, hogy időt szánnak az önismeretre, az önfejlesztésre, és legyenek bátrak: merjenek nagyot álmodni és meg is valósítani, mert sokkal, de sokkal több van bennük - s az életükben -, mint azt most gondolják!

