Metzker Viki lemondta a szegedi fellépését, mivel vörös riasztást adtak ki a régióban.

"Őszintén szólva délután óta iszonyatos gyomoridegem volt az estével kapcsolatban, így a Tesis Buli csapatával egyeztetve úgy láttuk jónak, ha ma itthon maradok. Tudjátok, mióta az autóbalesetem volt, teljesen máshogy érzem magam a kocsiban, egyszerűen félek... Holott nem is én vezettem, mikor a baleset történt. Nagyon nehéz egyébként leküzdeni magamban ezt a félelmet, hónapokig konkrétan Gabin kívül más mellé nem ültem be, annyira nem bíztam, annyira traumatizált ez az egész. Sajnos, az időjárás ma és holnap ezekben a megyékben életveszélyes lesz, éjszaka az ónos eső és a fagy miatt, így én megfogadom a katasztrófavédelem tanácsát, és nem ülök autóba, mert nem biztonságos az az útvonal, ahová készültem. Nagyon sokan írjátok nekem, hogy megértitek, amit köszönök" - üzente rajongóinak a gyönyörű DJ, aki az autóbalesete óta már sokkal óvatosabb és körültekintőbb.