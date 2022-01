Miley Cyrus hatalmas szilveszteri built tartott Miamiban az év utolsó napján. A koncert legemlékezetesebb pillanata mégis az volt, amikor egy pillanatban a felsője megadta magát, és teljesen fedetlenül hagyta mellét.

Az énekesnő az NBC partiján hozta megszokott stílusát, és egy alapvetően is igen sokat mutató ruhát viselt, amelynek felső részét csak néhány vékony pánt tartotta. Ezek a pántok adták meg magukat a Party In The USA című dal előadása közben.

A hatalmas villantást éppen sikerült elkerülnie. Eltakarta magát, majd levonult a színpadról, és nem sokkal később egy piros zakóban jelent meg újra.

A baki másodpercekkel azután történt, hogy a város 2022-be lépett, így Miley emlékezetesen vágott bele az új évbe - írja a Daily Mail.