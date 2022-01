Staller Ilona összetört a gyásztól. Az eleve nehéz időszakot pedig egy családi konfliktus tovább bonyolítja: testvére fia kitiltotta őt a temetésről.

"Laci – bár kicsi korunk óta mindig Pityunak hívtam – nagyon jó testvérem volt. Sajnos, a vírus miatt régen voltam otthon, két éve láttam utoljára, de gyakran beszéltünk telefonon" – mondta a Blikknek Cicciolina. Hozzátette, testvére nem betegeskedett sokat, bár cukorbeteg volt, de azt kezelték. Nemrég viszont agyvérzést kapott, ezután már nem tudta ellátni magát, így egy otthonba szállították. Testvére szervezete vasárnap hajnalban feladta a harcot.

"Amikor hajnalban meghalt, pont akkor felébredtem éjjel. Rosszul voltam, éreztem, hogy valami nincs rendben. Nyugtalan lettem, tudtam, hogy meghalt Pityu. Azt gondolom, jött hozzám elköszönni. A szívem szakad meg. Utána egy napig csak sírtam, nem is tudtam másra gondolni, csak arra, hogy ő nincs többé" – folytatta a könnyeivel küzdve Cicciolina, aki külföldről is támogatta testvérét. Rendszeresen küldött haza pénzt, amelyből a húga, Valéria vásárolt be Lászlónak.

"Pityu fia, Lacika életében rá sem nézett az apjára, most pedig valamiért úgy döntött, ő intézi a temetést. Kikötötte, hogy mi nem lehetünk ott, ezért se a helyszínt se az időpontot nem akarja elárulni. Nem tudom, mi lesz így. Természetesen szeretnék ott lenni, amikor végső nyugalomra helyezik Pityut, de mégis hogyan nyomozzam ki, melyik temetőbe kell menni? Lacika szégyellje magát, és csak annyit tudok erre mondani, hogy a karma majd visszaadja ezt a gonoszságot neki" – mondta Cicciolina, aki így nem is tudja, hazarepül-e a közeljövőben.