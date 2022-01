A napokban Edina egy hosszú bejegyzésben írt arról, nem gondolta volna, hogy egy éven keresztül is tarthat a mélypont. Reménykedik abban, hogy az idei már boldogabb, jobb esztendő lesz, de még rengeteg munka áll előttük, hogy megmentsék a házasságukat. Most Edina férje, Csuti is megszólalt az ügyben.

Edinával hoztunk egy döntést, megbeszéltük, hogy most kicsit befelé fordulunk, és dolgozunk azon, hogy javítsunk a kapcsoltunkon. Mindent leírtam a posztomban, a feleségem mélypontra került, próbálok neki megadni minden támogatást, de időre van szükségünk. A részletekbe azonban nem szeretnék belemenni

– mesélte a Blikknek Csuti. A lapnak egy neve elhallgatását kérő informátor úgy nyilatkozott, hogy a pár kapcsolatát a sok munka tehette tönkre, hiszen több üzlettel is foglalkoznak egyszerre, emellett pedig egymásra nem jutott elég idejük.