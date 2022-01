Radics Gigi másfél évvel ezelőtt adott életet első gyermekének, a várandósság pedig megváltoztatta a testét. Felszaladt rá pár kiló, és úgy érezte, korábban sokkal energikusabb volt fizikailag és mentálisan is. Ezért vágott bele az életmódváltásba.

Az énekesnő kilenc hónappal a szülés után arról írt közösségi oldalán, hogy most már van elég ereje ahhoz, hogy elkezdjen diétázni, edzeni. Az elmúlt időben csakis a kisbabájára koncentrált és hanyagolta a sportot is az életében. Emiatt eszmélt rá, hogy a mozgás és a tudatos, helyes táplálkozás milyen fontos dolog. Megfogadta, hogy amint újra formába kerül, beszámol a tapasztalatairól.

Már ugyanannyi kilogramm vagyok, mint szülés előtt. Persze az állóképességemet, az edzettséget még lehet javítani, a diétát viszont szigorúan betartom, körülbelül 30 kilótól szabadultam meg saját erőmből, kitartással. Mindig van hová fejlődni, de nagy utat tettem meg és nem volt egyszerű

– mesélte Gigi a Blikknek adott interjújában, amiben elárulta azt is, mi volt a titka.