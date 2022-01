Az egyik legmeghatározóbb probléma a fogyatékossággal élők számára az a hozzáférhetetlenség, ez pedig az életük számos területén jelentkezik. A tömegközlekedési eszközök használatával kezdve a megfelelő lakás megtalálásán át egészen az üzletekbe, bárokba, éttermekbe való bejutásig. Pedig a kikapcsolódáshoz is joga van mindenkinek, ezért meg kell teremteni a megfelelő lehetőségeket. Fogyatékossággal élők árulták el, számukra mik a legfontosabb szempontok az éttermek, bárok, vagy egyéb kikapcsolódási lehetőséget nyújtó helyek esetében.

Nem minden szolgáltató van felkészülve a fogyatékossággal élők látogatására, ez pedig megnehezíti a szociális életben való részvételüket. A súlyosabb mozgáskorlátozottsággal rendelkezők számára mindig előzetes egyeztetést igényelnek a programok, hiszen tudniuk kell, hogy meg tudják-e közelíteni az éttermet, van-e olyan mosdó, amit tényleg kényelmesen tudnak használni. Nem meglepő ezért, hogy szinte minden fogyatékossággal élő, akivel beszéltünk erről, az első helyen említi az akadálymentesítést, mint az egyik legfontosabb szempontot.

Sokszor sajnos vannak olyan helyek, amik akadálymentesnek néznek ki, de a gyakorlatban nem használhatóak. Gondolok itt egy túl meredek rámpára, vagy egy olyan rámpára, aminek két nyomvonala van, így nem minden székkel lehet rajta feljutni. Vagy egy mozgássérült WC-re, ami raktárként is funkciónál, így ha valaki nagyobb székkel érkezik, esetleg segítőre is szüksége van a mosdó használatához, már nem fér be. A lépcső melletti korlátra felszerelt liftekhez általában nincs kulcs, vagy nincs aki működtetni tudná" – mondta Tóth Anna, aki kerekesszékkel közlekedik.

A lépcsők rámpák nélkül a kerekesszékkel közlekedők számára áthatolhatatlan akadályt jelentenek, de az enyhébb fogyatékossággal előknek sem mindegy, hogy milyen a fokok kialakítása.

Ha nincs a lépcsőn korlát vagy egyéb kapaszkodási lehetőség, akkor nem tudok bejutni, csak segítséggel. Ugyanez vonatkozik a belső tér kialakítására, számomra a lépcsők kapaszkodási lehetőségek nélkül jelentős akadályt jelentenek" – árulta el Csaba, aki enyhén mozgássérült, de ez a szempont a látássérült Kocsis Annának is nagyon fontos, ahogy az is, hogy minél részletesebb információval lássák el. "Amszterdamban jártam egy ír pubban, ami egy hangulatos, de sötét és zsúfolt kis hely volt. A mosdókat a pincébe tették és egy furcsa, egyenetlen csigalépcső vezetett le hozzájuk. Bár arról szóltak nekem, hogy lépcső következik, az az információ kimaradt, hogy a belső sáv keskenyebb mint a külső. A korlát viszont a belső sávon vezetett le, nyilván azt követtem és így le is bukfenceztem egy fél emeletet. Belilult a térdem és kificamodott a bokám, és a nyaralás további két hetét lilás-feketés lábakkal, bicegve töltöttem" - osztott meg egy történetet Anna.

A kerekesszékesek és az enyhébb mozgáskorlátozottsággal rendelkezők számára egyaránt fontos, hogy kényelmesen oda tudjanak ülni az asztalhoz, és az is, hogy elegendő helyük legyen a közlekedéshez. Az éttermek, bárok személyzete is nagyon lényeges szerepet tölt be abban, hogy a fogyatékossággal élő személyek jól érzik-e magukat az adott helyen.

"Minden esetben kérdezzék meg, hogy hogyan tudnak segíteni. Ez nagyon fontos! A segítés módja függ a fogyaték mibenlététől, függ a súlyosságától és az egyéntől. Ez nagyon egyedi" – osztotta meg velünk tanácsát a súlyosan mozgássérült József, de ugyanezt emelte ki az elektromos kerekesszékkel közlekedő Balázs Péter is.

Először mindenképpen érdemes kérdezni, mert nem kell mindenkinek, mindenáron segíteni. Nekem, mivel a kezemet nem egészen használom, szívószálra van szükségem, de van sajátom, viszont érdemes megkérdezni erről a beérkező kerekesszékest" – árulta el Péter, aki azt is elmondta, ha a barátnőjével érkezik, akkor sokszor hozzá beszélnek a pincérek. "Attól, hogy kerekesszékben ülök, nem vagyok hülye. Hozzám nyugodtan lehet beszélni" – hívta fel erre a figyelmet Péter.

A legszerencsésebb, ha minden étteremben és bárban az asztalnál szolgálják ki a fogyatékossággal élőket. "A másik kulcsfontosságú tényező: a kihozatal. A gyors- és önkiszolgáló éttermekben ezt az ember saját magának intézi. Ha ilyen helyekre megyek, előfordul, hogy a személyzet egyik tagja felajánlja, vagy megkérdezi, hogy kivigyem-e a tálcát, de sokszor én magam szoktam megkérni erre őket, vagy más vendéget" – mondta Csaba, akinek véleményét József is osztja, az asztalnál való kiszolgálás ugyanis rendkívül nagy segítséget jelent a számukra, főként akkor, ha egyedül érkeznek. A látássérülteknek az étlap felolvasása is segít.

"Bár elég gyakran járok étterembe, még soha, sehol nem láttam braille-írásos étlapot kihelyezve" – hívta fel egy hiányosságra a figyelmet Kocsis Anna. A gyengénlátó személyek számára fontos továbbá, hogy legyen eléggé kontrasztos az étlap, ne legyenek túlságosan cirádásak a betűk, a vak emberek számára pedig az, hogy megfelelő étlap hiányában legyen olyan tagja a személyzetnek, aki kész felolvasni, milyen ételek vagy italok közül rendelhetnek.

Kedvesség, udvariasság és rugalmasság szükséges, alapvetően minden emberhez így kellene hozzáállni" – vélekedik Ivanova Daniela, aki kerekesszékesként nemcsak Magyarországon, de külföldön is sok tapasztalatot szerzett. "Azt látom, hogy ugrásszerű a fejlődés e téren, számos akadálymentes hely fellelhető már, a kiszolgálás és a hozzáállás is példaértékű, úgyhogy nem érzem különösebben hátrányban magam, ha ki szeretnék mozdulni" – tette még hozzá, de fejlődni mindig van hová. Tóth Annának és Csabának is van olyan ötlete, amivel még kellemesebbé tehetnék a fogyatékossággal élők életét.

"A fogyatékossággal élők jellemzően alacsony jövedelemmel rendelkeznek, így nagyon árérzékenyek, és főleg a koronavírusnak betudhatóan az árak sok helyen még magasabbak lettek. Így talán egy szép és jó gesztus lenne éttermektől, bároktól, vagy egyéb kikapcsolódási lehetőséget nyújtó helyektől, ha némi kedvezményt adnának a fogyatékossággal élőknek" – mondta Csaba.

"A vendéglátásban dolgozók részt vehetnének egy érzékenyítésen is tanulmányaik során, hogy ezzel is közelebb kerüljenek a különböző fogyatékkal élőkhöz és ne álljanak döbbenten az ajtóban ha például egy mozgássérült helyet szeretne foglalni náluk" – vetette fel Anna.

József pedig arra világít rá, hogy a többi vendég hozzáállása is fontos. "Az egészséges vendégek részéről lényeges az előzékenység. Jó lenne, ha a zsúfoltabb helyeken figyelembe vennék a sérült vendég helyzetét, és segítenék őket, hogy jól tudják érezni magukat" – mondta.

Az akadálymentesítésen túl a legfontosabb tehát, hogy álljanak nyitottan és türelemmel a vendéglátóhelyeken a fogyatékossággal élőkhöz, az aranyszabály pedig az, hogy mindig kérdezzenek. "Sok kellemetlenséget meg lehet spórolni ezzel" – mondta Balázs Péter.

