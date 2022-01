Horváth Gréta házassága véget ért, férjéről pedig folyamatosan újab és újabb megdöbbentő dolgok derülnek ki. Stana Alexandra neve is felmerült, most ő is megszólalt.

Horváth Gréta teljesen összetört, miután elhagyta a férje, de azóta a helyzet csak rosszabb lett: kiderült, hogy Meggyes Dávid több vasat is tartott mellette a tűzben. Míg vele a közös gyereket tervezte, közben másoknak csapta a szelet. Gréta már azt sem tudja, mi igaz és mi nem. Felmerült a Dancing with the Stars táncosának, Stana Alexandrának a neve is, állítólag Dávid végül érte hagyta el Grétát. Most megszólalt a táncosnő az ügyről, habár egyenesen semmit nem mondott ki.

"Hogy egy elterjedt kommunikációs fordulattal éljek, nem erősítem meg, de nem is cáfolom, hogy együtt vagyunk Dáviddal" - mondta a Borsnak kuncogva Alexandra, de mind jól tudjuk, hogy valójában mit jelent ez a frázis. A táncosnőnek egyébként nemrég szintén véget ért a házassága, de azt leszögezte, hogy annak nincs köze a mostani szituációhoz. "Annyit azonban szeretnék leszögezni, hogy a válásomnak semmi köze a jelenlegi helyzethez" - mondta.