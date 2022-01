Kasza Tibi és felesége, Andi január elején jelentették be, hogy második gyereküket várják. Most kiderült, hogy a kicsi orvosi segítséggel fogant.

Kasza Tibi és felesége Instagram-oldalukon jelentették be január elején az örömhírt, vagyis azt, hogy második gyereküket várják. A kismama követői azonban már régóta sejtették, hogy Manker terhes lehet, és bebizonyosodott, hogy a szemfüles rajongóknak igazuk van. Mostanra pedig az is kidrült, hogy ahogy első gyerekük esetében - aki 2018-ban látta meg a napvilágot -, most is orvosi segítséggel fogant meg a baba. Ennél többet azonban nem osztottak meg Andi terhességéről, de azt elmondták, Lora Bella várja már a testvérét, ők pedig bíznak abban, hogy jó kapcsolat lesz a gyerekek között.

"Picit aggódom, hogy lesz-e köztük testvérféltékenység, de azon leszünk, hogy a leginkább alkalmazkodjanak majd egymáshoz" - mondta Andi a Story Magazinnak.