Ahogy a mondás is tartja, a sztárok is csak emberek. Ez pedig igaz azokra a dolgokra, amikkel mindannyian küzdünk, legyen szó diétáról, sportolásról, vagy akár a bőrápolási problémákról.

A sztárok tökéletes megjelenése a filmvásznon, makulátlan bőrük a plakátokon sokszor csak illúzió, hiszen kevés az olyan híresség, akinek tényleg semmiféle bőrproblémája nincsen. A smink és a Photoshop sokat tesz, de a hétköznapokban nekik is ugyanazokkal a gondokkal kell szembenézniük, mint bárki másnak.

Cameron Diaz

A híresen bőrproblémás színésznő modellként kezdte a karrierjét, de köszönheten bájos vonásainak, tökéletes alakjának és remek humorának mára az élvonalbeli színésznők közé verekedte magát. Cameron Diaz sosem tagadta, hogy a bőre tizenéves korától kezdve kráteres, pattanásos volt, melyet csak az erős sminkek tudtak elfedni. A híresség a The Body Book című könyvében arról is ír, hogy mennyire nehéz volt megbékélnie a testét érintő kérdésekkel és az arcbőrével, valamint a problémás pattanásaival is.

A megoldást a hormonális változások jelentették, de a mai napig kínosan ügyel arra, hogy mit, mennyit eszik és milyen folyadékot fogyaszt, és csak biokozmetikumokkal ápolja az arcbőrét. Ami az alakját illeti, mindig is törékeny, vékony volt, aki sosem volt hízásra hajlamos.

Victoria Beckham

A világ egyik legszerencsésebb nőjeként tartják számon Victoria Beckhamet, akinek mindene megvan, amire egy nő vágyik: sztárfocista férj, gyönyörű család, gyerekek, karrier. Azt azonban kevesen gondolnánk, hogy Posh Spice sokáig nem volt ennyire magabiztos. Popzenei karrierjét végigkísére a problémás bőre. Faggyúmirigyei tini kora óta túltermelnek, így homloka és az arca mindig tele volt pattanásokkal és aknékkal, olykor pedig olyan mély gyulladások is létrejöttek, amiknek a hegszövete a mai napig nyomot hagyott az arcán. Victoria ezt erős sminkekkel próbálta meg eltakarni, de természetesen minden korszerű dermo-kozmetikai kezelést is kipróbált. Az arcbőre harminc után kezdett el javulni, de sosem lett makulátlan az arca.

Katy Perry

Sajnos, a híres énekesnőt sem kerülték el a bőrproblémák. Nagyon sok pattanása volt fiatalabb korában, amelyek örökre nyomot hagytak az arcán. A hegeket mindig vastag sminkkel igyekezett eltüntetni. Az énekesnő pazar karriert tudhat a magáénak, és ma már nemcsak az énekléssel foglalkozhat, de a filmipar is felfigyelt rá. Katy Perry rengeteget bajlódott a bőrével, ami zsíros, aknés és heges is a smink alatt. Emiatt sokáig önbizalomhiánnyal küzdött, de a folytonos siker és a rendeződő magánélet meghozta számára a megnyugvást. Így manapság a bőre is nyugodtabb. Hiába, ép testben ép lélek!

