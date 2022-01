Mégis, a világban vannak olyan helyek, amelyek a látogatók és turisták elől örökre elzárva maradnak. Egytől egyig különleges és misztikus helyek, melyek között nemcsak állami titkot őrző térség szerepel, hanem olyan is akad, ahol egykor halálos vírus pusztított. Összeállításunkban jöjjenek azok a tiltott helyek, amelyek a bakancslistádra sosem kerülhetnek fel.

1. Kígyók szigete, Brazília

Brazília partjainál található a Kígyók szigeteként ismert Ilha da Queimada Grande. Az emberek nagy ívben elkerülik a szigetet, ugyanis egyes kutatók szerint négyzetméterenként legalább egy kígyó él rajta. A helyzet bizarrságát fokozza, hogy nem apró kígyócskákról van szó: a szigeten élő úgynevezett arany lándzsakígyók a viperafélék családjához tartoznak. Ezek az állatok több mint fél méter hosszúak, és gyorsan ható mérgük már a harapás közben szétmarja a húst. Ez a világ egyik legmérgesebb kígyófaja, akit megharapnak, az nem éli meg, hogy eljusson a kórházig. Olyan veszélyesek, hogy a Brazil Haditengerészet megtiltotta, hogy bárki kikössön a szigeten.

2. Morgan-sziget

A Morgan-sziget Dél-Karolinában található, és körülbelül 4000 rézuszmajom él rajta. Az állatokat a Puerto Ricó-i La Parguerából telepítették ide, mert egy veszélyes herpeszvírus megtámadta a majomfajt. Mára csak nagyon kevés példány él belőlük, így néhányat az elzárt, lakatlan szigetre telepítettek belőlük. A szigetre csak külön engedéllyel rendelkező tudósok tehetik be a lábukat, akik a fertőző betegségek kutatásával foglalkoznak.

3. Északi-Szentinel-sziget, India

A szentinéz törzs feltehetően 60 000 éve él a szigeten. A civilizációtól teljesen elszigetelődött közösségekhez tartoznak. A sziget lakói még sosem találkoztak civilizációs betegségekkel, éppen ezért azt gondolják, hogy az idegenek a biztos halál hozói. Ha valaki mégis megpróbál velük kapcsolatot létesíteni, biztosan nem jut ki élve a szigetről. Ez történt John Allen Chauval is, aki Jézus szavait és tanításait akarta átadni, cserébe a szentinézek nyíllal ámadták meg, majd másnap megölték őt.

„Ne hibáztassátok az őslakosokat, ha megölnek"- írta utolsó jegyzetében az amerikai férfi.

4. Poveglia-sziget, Olaszország

A sziget arról nevezetes, hogy az ókorban és a középkorban ide szállították a pestisjárványban megfertőzött betegeket Velencéből. Állítólag a sziget talajának 50%-a emberi hamuból van, sőt, néhol emberi csontok is akadnak, mivel a halottakat közvetlenül a földbe ásták el. 1922-ben egy elmegyógyintézet is üzemelt itt, de végül azt is bezárták. Egyesek szerint kísértet járta hely, amely a sziget történetéből kiindulva nem is meglepő.

5. Az 51-es terület, USA

A katonai bázis Las Vegastól északra található, és a Föld egyik legrejtélyesebb helyének tartják. Sőt, az USA egészen 2013-ig tagadta a hely létezését. Állítólag a CIA és az amerikai légierő használja kísérletezésre, de számos UFO-teória is elterjedt. Egyesek úgy gondolják, hogy az amerikaiak egy becsapódott földönkívüli űrhajót vizsgálnak itt.