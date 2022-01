Az Exatlon All Star mai adása is rengeteg izgalmat tartogatott a TV2 nézőinek: a végső párbajon Pap Dorci és Kocsis Alexandra küzdött meg egymással, végül a Bajnokok emberének kellett elhagynia a versenyt.

Dorci szerint Kata vagy Gréti könnyebben hozta volna a párbajt, de nem neheztel Dorkára, amiért őt küldte, kicsit számított is rá.

"Valamilyen szinten számítottam rá, volt egy ilyen megérzésem, rossz érzés nem volt bennem, inkább nem tartottam fairnek, mivel előtte két napig beteg voltam és nem játszottam. Nem maradt bennem tüske, az indoklását megértettem" - mondta Dorci, aki felkészült arra is, hogy ő esik ki a játékból.

"Azt nem mondanám, hogy magabiztosan álltam a rajthoz, mert az ügyességi feladatot látva kicsit el is engedtem a párbajt, az nagyon nem ment nekem a második évadban. Bálint mutatta meg, hogy alsó dobással is meg lehet ezt oldani. Nagyon küzdöttem, hogy végig bírjam csinálni. Az elején 2:1-nél kicsit el is engedtem, úgyhogy kellett, hogy Zalánék fejben visszarántsanak" - magyarázta, valamint azt is elárulta, hogy miért gondolja úgy, hogy Gréti vagy Kata biztosabban nyerte volna meg a párbajt.

"Mivel én előtte beteg voltam, szerintem abban a szituációban ez Gréti és Kata számára ez egyszerűbb és könnyebb feladat lett volna" - tette hozzá.