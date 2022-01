Assunta Maresca 1935-ben született a Nápoly melletti Castellammare di Stabia városában, mely régóta a nápolyi Camorra bűnszervezet melegágya volt. Édesapja, Vincenzo Maresca volt a helyi főnök, így a kis Assunta egy olyan családban nőtt fel, ahogy mindennaposak voltak a bűncselekmények. Családja villámgyors késtudása miatt lett híres, ami alól a fiatal lány sem volt kivétel. Egyszer még azzal is megvádolták, hogy késsel rajzolt egy osztálytársa bőrére. Assunta gyönyörű lány volt, ezért „Pupettának", azaz „kisbabának" nevezték el. Már fiatal korában is imádta a reflektorfényt, 19 évesen megnyert egy helyi szépségversenyt és felkeltette annak a férfinek az érdeklődését, aki megpecsételte sorsát.

Pasquale Simonetti is a bűnszervezet tagja volt, rövid időre még börtönbe is került, mielőtt feleségül vette volna Pupettát. Igazi olasz esküvő volt az övék, de sajnos a boldogságuk nem tartott sokáig. Nem sokkal a frigy után Pupetta teherbe esett, férjének pedig nézeteltérése adódott a helyi kemény maggal, köztük egy Antonio Esposito nevű férfival. 1955-ben Esposito bérgyilkost bérelt, aki meggyilkolta riválisát. A fiatal özvegy, aki gyermeküket hordta a szíve alatt, először kétségbeesett, utána azonban nem sokat teketóriázott. A bírósági vallomása szerint őt is megfenyegette Esposito, így nem maradt sok választása: mivel a rendőrségben nem bízott, felkérte öccsét, hogy segítsen megölni férje gyilkosát.

Amikor Esposito nyomára bukkantak, Pupetta Maresca 29 lövést adott le a bűnözőre fényes nappal. A fiatal, várandós özvegy az 1959-es per során azonnal médiaszenzációvá vált. Elnyerte a „bűnözés dívája" címet, a média és a közvélemény is imádta.

Szerelemből öltem, de azért is, mert engem is meg akartak ölni! Ha a férjem feltámadna és újra megölnék, újra megtenném" – mondta Pupetta a bíróságon, mely tapsviharban tört ki. Közben kisfia is megszületett, akit Pasqualinónak nevezett el néhai férje után. Végül az esküdtszék nem fogadta el az önvédelem indokát, és az újdonsült édesanya 14 év börtönt kapott, melyből végül csak pár évet töltött le. Királyi bánásmódban részesült, a legjobb ágyneműt biztosították számára, és más foglyok védelmében is felszólalhatott.

Nagyon karizmatikus nő volt" – mondta róla az egyik fogoly.

Fiát a börtönben nevelte néhány évig, s közben a Camorrának is dolgozott. Pupettát a sajtó „Camorra özvegyének" nevezte el, dalban még szerenádot is kapott, sőt, az 1960-as években még egy filmben is szerepelt. Nem sokkal azután, hogy kiszabadult a börtönből, összejött egy másik camorrai bűnözővel, Umberto Ammaturoval. Ammaturo fegyverrel és drogokkal kereskedett. A férfi kezdetben a tenyerén hordozta, bűntársak lettek, kapcsolatukat pedig ikreik születése koronázta meg.

Azonban ez a boldogság sem tartott sokáig, 1974-ben ugyanis meggyilkolták Pupetta első fiát, Pasqualinót. A nő férjét gyanúsította, mivel úgy érezte, a férfit mindig is bosszantotta, mennyire hasonlít fia az első férjére.

Ammaturo bűnösségére azonban nem volt bizonyíték, és hivatalosan is felmentették a vádak alól. A nő 1982-ben férjével maradt, aki fizikailag is bántalmazta. A férfi már csak azért sem volt a legjobb választás, ugyanis a bűnszövetség egyik legagresszívebb tagja volt. Ő állt Aldo Semerari bűnügyi pszichiáter meggyilkolásának hátterében is, akinek lefejezett holttestét a Cutolo palotájának közelében találták meg. Ammaturo és Pupetta is börtönbe került, s míg a férfi megszökött a börtönből, a „keresztanya" négy évig volt a rácsok mögött. Végül bizonyítékok hiányában szabadon engedték. Élete utolsó éveit az olaszországi Sorrentóban töltötte egyedül. 2021 decemberében, 86 éves korában, otthonában vesztette életét.