A keresztapa-trilógia (1972, 1974, 1990)

Nem csak minden idők legismertebb, és talán legjobb maffiamozija, de minden idők egyik legismertebb és talán legjobb filmje úgy általában is Francis Ford Coppola mesterműve a Marlon Brando, majd Al Pacino vezette olasz-amerikai maffiózócsaládról. Aminek a második része egyszerre folytatás és előzménytörténet, ugyanazon az elképesztően magas színvonalon, a harmadik fejezet pedig már inkább csak egy elégikus utánérzés-lezárás.

Nagymenők (1990)

Ha van rendező, akinek a neve összeforrt a maffiafilm zsánerével, az Martin Scorsese – nem véletlenül szerepel a listánkon két filmmel is, és még így is ki kellett hagynunk több remekét (Aljas utcák, Casino, Gengszterkorzó sorozat...). A Nagymenőkben a saját gyerekkori emlékei és a valóban a maffiából lelépő Henry Hill önéletrajza nyomán mutatta be, miért is akart egy időben bizonyos környékeken mindenki az olasz nagymenők közé tartozni, és kívülállóként ez hogyan sikerülhetett valakinek.

A fedőneve: Donnie Brasco (1997)

A csúcson lévő Al Pacino és Johnny Depp főszereplő párosa már önmagában elég egy emlékezetes filmhez, de ez esetben még bravúros sztori és rendezés is társul hozzá. A filmben Depp olyan FBI-ügynököt alakít, akinek be kell épülnie a maffiába, ez pedig olyannyira sikerül, hogy Pacino karakterében mentorra és pótapára lel, és lassan több örömöt kezd el találni a bűnözői, mint a bűnüldözői foglalkozásban.

Csak egy kis pánik (1999)

A maffiafilm zsáneréből a filmtörténet évtizedei alatt különféle oldalhajtások is fakadtak, mint például a maffiavígjáték. A Csak egy kis pánik pedig ezen alkategórián belül is azért különösen vicces darab, mert Robert De Niro a maga egykori legendás maffiafilmes főszerepeit is kifigurázza benne egy pánikbeteg, és emiatt pszichológus segítségére szoruló gengszterfőnököt játszva.

Gomorra (2008)

Roberto Saviano író máig éjjel-nappali rendőri védelmet kap az olasz maffia halálos fenyegetéseinek hatására, amiket a szervezet(ek) titkos ügyleteiről mesélő tényfeltáró könyveivel ért el. Ezek egyikéből készült a több szálon futó, szinte szociológiai igényű Gomorra, ami a legutolsó utcagyerektől a legmagasabb politikai szintig bemutatja az itáliai szervezett bűnözés működését, és amit aztán egy nagysikerű, azonos című tévésorozat is követett.

Az ír (2019)

A maffiafilm első számú rendezőjének életműösszegző rendezése Az ír, ami egyszerre hagyományos zsánerdarab és tipikus Scorsese-mozi, de ugyanakkor már reflexió is magára a műfajra és a bűn természetére, egy maffiának dolgozó ír bérgyilkos élettörténetén és visszaemlékezésein keresztül. Nem mellesleg pedig felvonul benne a műfaj összes színészlegendája, Robert De Nirótól Joe Pescin át Al Pacinóig.

Az első áruló (2019)

Március 12-től látható a hazai mozikban Az első áruló című olasz film, ami megtörtént esetet dolgoz fel. Annak a Tommaso Buscettának a történetét, aki a szicíliai maffia, a Cosa Nostra köreiből elsőként volt hajlandó tanúskodni a szervezet ellen, ezzel pedig óriási felfordulást okozott a nyolcvanas évek Itáliájában.