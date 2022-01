Manker már több sztorit hallott olyanokról, akik elköltöztek Magyarországról és megszűnt a migrénes fejfájásuk. Egy követője is arról számolt be, hogy az édesanyjának megszűntek a panaszai, miután Egyiptomba költöztek.

"Sosem titkoltuk, hogy tervezünk kétlaki életet, és ez most egy kicsikét fel is gyorsította. Az, hogy hét napból hatot olyan migrénnel töltök el, ami eszetlen. Elég nagy a fájdalomküszöböm, mert megszoktam, de nagyon-nagyon rossz. A kétlaki élet hamarabb fog nálunk kezdődni, mint ahogy szerettük volna" - közölte Manker a közösségi oldalán. Azt is elárulta, hogy Tibivel éppen a felderítés fázisában vannak, már keresik a helyet, ami ideális lenne számukra.

A kétlaki élet Manker számára azt jelenti, hogy elköltöznek valahova, és ha Tibinek munkája adódik, akkor ő hazajön. Szerették volna ezzel megvárni, amíg a gyerekeik iskolások lesznek, de a borzasztó fájdalmak miatt a költözést előre kell hozniuk. Andi számára fontos Andi az is, hogy a gyerekei ne úgy nőjenek fel, hogy azt lássák: az édesanyjuk folyton fekszik, és csendben kell lenniük, mert nem érzi jól magát.