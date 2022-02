Onyutha Juditot mindig is imádta a közönség, rengeteg bókot kapott, jól érezte magát a bőrében. Azonban édesanyja halála és tévés munkája elvesztése miatt teljesen elhanyagolta magát.

„Stresszes, rossz lelki állapotba kerültem, folyton ettem, akkor is, amikor nem voltam éhes, rengeteget nassoltam. Egyedül a gyerekeim és a párom tartotta bennem a lelket. Azonban nemrég az interneten regisztráltam, és kipróbáltam egy nemzetközi kutatásokra építő tudományos formulát. Kiderült, hogy egy indai kaktuszkivonat hatására a zsírok egy része nem képes lerakódni, így a csípőm és a fenekem is formásabbá vált, és helyreállt az emésztésem is. Nem kellett éheznem a fogyáshoz, a kúra hatására kisebb adagokkal is jól lakom ma már. Ugyanúgy ötször eszem, csak fele annyit. Azzal, hogy lefogytam, egyensúlyba is kerültem magammal, ezt látják a körülöttem lévő emberek is. Most pedig ez a fürdőruhás fotózás egy újabb mérföldkő számomra. Nagy szó, hogy le mertem vetkőzni egy wellnessben, mert eddig mindig takargattam magam strandkendőkkel és mindenféle leplekkel. Nem is szerettem strandra járni, ha a gyerekek miatt muszáj volt mennem, akkor is nagyon rosszul éreztem magam" – mesélte.

Judit azt mondja, sokáig próbálta takargatni a rá rakódott felesleget, de egy-két szókimondó ember kéretlen megjegyzése sarkallta arra, hogy tegyen valamit azért, hogy visszakapja régi önmagát.

„Először nem is akartam tudomást venni arról a 15 kiló pluszról, ami rövid időn belül jött rám fel. Nem tetszett, amit a tükörben láttam, rossz volt lelkileg megélni, hogy megváltozott a testem. Az ország filigrán nőként ismert meg, folyamatosan kaptam bókokat, én voltam a bájos, a csinos időjós. Bevallom, hogy szégyelltem, ha megismertek az utcán, nem akartam, hogy így lássanak az emberek, frusztrált a külsőm. Főleg, hogy akadt egy-két őszintébb ember, aki megjegyezte, hogy hát Juditka, felszedett pár kilót. Végül ezek a vélemények inspiráltak abban, hogy változtassak. Úgy gondolom, hogy még az utolsó pillanatban nyertem vissza a régi alakomat, hiszen ahogy múlnak az évek, egyre nehezebb lefogyni. Ezzel a fotózással azt szeretném megmutatni a nőtársaimnak, hogy igenis sikerülhet! Már nem akarom zsákruhákkal takargatni magam, ahogy eddig tettem, hiszen újra jól érzem magam a bőrömben" – tette hozzá Judit, aki párját is inspirálta a fogyásban.