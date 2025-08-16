Ezeket a vitaminokat TILOS kávéval bevenni: többet ártunk, mint használunk

A legtöbb felnőtt kúraszerűen vagy hosszú távon szed valamilyen étrend-kiegészítőt az egészsége érdekében. Nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy egyes italok és ételek felerősíthetik vagy pedig gátolhatják a vitaminok és étrend-kiegészítők hatását és felszívódását.

A legtöbb vitamin és ásványi anyag pótlásánál érdemes kávé helyett vízzel bevenni a tablettát

Forrás: Shutterstock

Ezeket a vitaminokat tilos kávézás előtt bevenned

A kávé bizonyos vitaminok és ásványi anyagok felszívódását befolyásolhatja, ezért nem minden étrend-kiegészítőt szabad közvetlenül kávéval együtt bevenni. Ennek oka többnyire a koffein, valamint a kávéban található polifenolok és csersavak hatása, amelyek módosíthatják egyes víz- és zsíroldékony vitaminok hasznosulását.

B-vitaminok (különösen a B1-vitamin, tiamin)

A koffein enyhén vízhajtó hatású, és fokozhatja a vízben oldódó B-vitaminok kiválasztását a szervezetből. Bár egyetlen kávé nem "mossa ki" teljesen a vitaminokat, viszont ha rendszeresen kávéval veszed be a B-komplexet a hatékonyság csökkenhet.

C-vitamin

A C-vitamin szintén vízben oldódó és érzékeny a savas közegre, valamint a hőre. A kávé savas kémhatása miatt a C-vitamin bomlása felgyorsulhat, vagyis ha a tablettát/kapszulát kávéval veszed be, az csökkentheti a felszívódást.

Vas

A kávéban lévő polifenolok és csersavak jelentősen gátolják a vas felszívódását is, főként a növényi eredetű vasét.

A vasat tartalmazó étrend-kiegészítőket legalább 1–2 órával a kávé előtt vagy után érdemes bevenni. Különösen fontos ez vashiányos állapotban, terhesség alatt, vagy vérszegénység kezelésénél.

– mondja, Rhian Stephenson táplálkozási szakértő.

Kalcium, magnézium, cink

A kávéban lévő vegyületek kis mértékben akadályozhatják ezeknek az ásványi anyagoknak a felszívódását is. A koffein fokozza a kalcium kiválasztását a vizelettel és bár nem drasztikus a hatás, a rendszeres kávé–ásványi anyag kombináció hosszú távon ronthatja a pótlás hatékonyságát.

Zsíroldékony vitaminok (A, D, E, K)

Ezekre a kávé kevésbé hat közvetlenül, de ha valaki kapszulás formában, étkezés helyett kávéval veszi be, a felszívódás jelentősen romlik, mivel ezek a vitaminok zsiradék jelenlétében szívódnak fel optimálisan, amit a kávé nem biztosít. A legtöbb vitamin és ásványi anyag pótlásánál érdemes kávé helyett vízzel bevenni a tablettát, és a kávézást legalább 30–60 perccel eltolni. Különösen fontos ez a vas, a C-vitamin, a B-vitaminok és bizonyos ásványi anyagok esetében.