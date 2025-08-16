Dől a lé, pörög a biznisz – Autószitter vállalkozást indított a fiatal nő

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bébiszitter? Az mindenkinek megvan. Kutyaszitter? Az is egyre gyakoribb. De autószitter? Egy fiatal nő most kreatív ötletéből indította el bizniszét a Tiktokon. Most pedig már sokan hősként is emlegetik.

Gondolom meglepődtél, hogy hogy juthat valakinek ilyen az eszébe. De valószínűleg az a 29 éves nő sem gondolta volna soha, amikor elveszítette marketinges állását, hogy egyszer egy város hősévé, és jól menő üzletasszonnyá válhat. Nem kellett hozzá csak egy kis megfigyelés, egy autós probléma, egy egyszerű ötlet, és kész az egyedi vállalkozás.

autószitter
Sydney-től eddig még senki sem féltette az autóját
Forrás: Instagram

Hogy jött az autószitting ötlete?

A New York-ban élő nő észrevette, hogy az autótulajdonosoknak sok gondot okoz a város egyik szabályzata, miszerint, ha utcaseprés zajlik, akkor a parkoló kocsijukkal az adott oldalról el kell állniuk, ellenben 65 dolláros (22 000 Ft) bírságot kell kifizetniük, vagy akár el is vontathatják a járművüket, de a takarítás közben sokszor az autók meg is sérülhetnek. 

Sokan inkább befizetik az összeget, mert nincs idejük ezzel foglalkozni. Sydney ebben meglátta a megélhetési és üzleti lehetőséget, és a megadott időszakban, beül az autóba, nem mozdul, majd mikor megérkezik az utcaseprő, eláll vele, és visszaviszi az autót a lakóhely közelébe. Ezért a körülbelül 90 perces akcióért nagyjából 50 dollárt (17000 Ft) kér el, így a sofőrök egy büntetés alatti összeggel, és 0 százalékos energiabefektetéssel ússzák meg a helyzetet.

A nőnek már visszatérő ügyfelei is vannak, és nem titok, hogy jól pörög a biznisz. A fiatal hölgy a Tiktokon kezdte el hirdetni magát, ahol egyébként életmód és öltözködési tanácsokkal is szolgál a követőinek.

Mi a biztosíték?

Charlet okosan ügyel rá, hogy magát, és megrendelőit is bebiztosítsa. Mindig megállapodást köt, elkér egy kauciót, ami a munkadíjának a fele, majd átveszi kulcsokat. Azonban mielőtt beszáll a kocsiba, készít egy videót is a kocsi külsejéről, hogy rögzítse a korábbi sérüléseket, ezt pedig egy üzenetben továbbítja a tulajdonosnak. 

A legfurább szitting meló

A világ legfurcsább szitter munkájaként lehetne számon tartani a 'hivatásos ölelőkként' dolgozókat. A feladatuk, hogy teljesen intimitásmentesen megérintsék, vagy megöleljék a klienseiket. A megrendelő kényelembe helyezése, és a társalkodás is a feladatkör része. Az 'ölelők' ezért általában óradíjat számolnak fel. Ez egyfajta terápiás módszer, a 'hivatásos ölelők' általában képzettek, és tanúsítvánnyal is rendelkeznek.

