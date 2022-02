Tóth Andi az utóbbi időben több dallal is megörvendeztette a rajongóit, de úgy tűnik, ezeket nem az előadói jogdíjából finanszírozza.

Tóth Andi az elmúlt években több területen is megmutatta, mekkora tehetséggel van megáldva. Mindössze 15 éves volt, amikor megnyerte az X-Faktor műsorát, 2020-ban második helyezett lett a Sztárban Sztár műsorában, tavaly pedig a Dancing with the Stars második évadában győzedelmeskedett. Emellett pedig sorra jönnek ki az új dalai, amelyek olykor megosztják a közönséget és a rajongókat.

Új slágerek ide vagy oda, Tóth Andi közösségi oldalán árulta el, hogy mekkora előadói jogdíjat kapott.

"Úgy jönnek a pénzek, te! Csak úgy ömlenek! Most jött meg az előadói jogdíjam, 833 forint. Úgy tele vagyok, mint a déli busz. Holnap mindent én állok" - írta irónikusan Andi.