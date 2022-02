Pásztor Anna nemrég beszámolt arról, hogy legújabb dalának, az "Ez is ti vagytok, ez is én vagyok" klipjének ötletét egy VIII. kerületi lomtalanítás adta.

"Világéletemben nagy lomis voltam. Imádtam kincseket találni a kidobott dolgok között, újra felhasználni, újra értelmezni. Egyszer egy nagy konténerben épp lemezeket turkáltam egy lomtalanítás során. Nem voltam túlöltözve és odajött hozzám egy hajléktalan. Egy nagy darab kenyeret tartott a kezében, már talán a penész is kicsit elkezdte enni. Kettétörte, és megkérdezte tőlem, hogy kérem-e a felét. Hihetetlen megható volt az önzetlensége" - kezdte nem hétköznapi történetét Pásztor Anna.

Vajon hogy is került szóba pont ez a téma? Az Anna and the Barbies frontembere elárulta. hogy a banda legújabb dalának, az "Ez is ti vagytok, ez is én vagyok" címűnek az ötletét egy VIII. kerületi lomtalanítás adta.

"Épp lépésben haladtunk kocsival a József körúton. Pont olyan lassan, hogy minden egyes kis kirakott kupacot meg tudtam vizsgálni. Hihetetlen volt...mintha beszélnének hozzám ezek a kidobott dolgok. Emberi sorsokról árultak el sokkal többet, mint azt maga a tulaj valószínűleg szerette volna" - fogalmazott. Hozzátette, a klip forgatásakor semmi sem úgy alakult, ahogy tervezték, mégis elkészült a kisfilm, ráadásul épp úgy nézett ki a helyszín, ahová betévedtek, mintha egy előre elkészített díszletben lennének.

"Ez a helyszín szinte megrendezte a saját maga videoklipjét. Magáért beszélt itt a nyomor" - mondta Anna. - "Ha valami megmentheti a XXI. századi ember lelkét az az, ha körülnéz és segít. Ahogy megszűnünk csak magunkról gondolkodni és csak magunkért létezni, magunkat megvédeni, ahogy elkezdjük a nálunk kicsit szerencsétlenebbet megvédeni - ez egy láncolat - úgy mindenki följebb tudja majd húzni a szakadékba lejjebb zuhant embert. Talán így tudjuk megmenteni az emberiséget, magunkat."

Az Anna and the Barbies-ra jellemző, hogy mindig őszinte érzelmeket jelenítenek meg szerzeményeikben. Ezek az érzelmek a koncertjeiken is megjelennek, ahol hatalmas energiát sugároznak a közönség felé. Legközelebb február 12-én az Akvárium színpadán láthatod őket.

Az énekesnő nemrég beszélt arról, hogy jelenleg nem életének legjobb időszakát éli. Az énekesnőt kettős csapás érte, melyekről rajongóit a legújabb Instagram videójában tájékoztatta. Élete egyik legnehezebb időszakáról vallott.