Úgy tűnik, hogy Rékasi-Pikali Gerda és Rékasi Károly kapcsolatában valamiért a türelemnek is

fontos szerep jut, mert bár spontán örömökből nem szenvednek hiányt, a tervek valamiért mindig a

vártnál később teljesülnek az életükben. Ilyen a nászút is, ami tolódik egy ideje – erről is a friss,

már szerdánként megjelenő hot! magazinban mesélnek.