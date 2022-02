A bangladesi sziámi ikerpárt, Rabeyát és Rukayát a Cselekvés Alapítvány magyar orvoscsapata választotta szét még 2019-ben. A róluk készült dokumentumfilm második részét 2022. február 10-én mutatták be. Az orvosoknak amellett, hogy végre kellett hajtaniuk az igen kockázatos műtétet, arról sem feledkezhettek meg, hogy felkészítsék a kicsiket a rájuk váró változásokra.

A bangladesi sziámi ikerpárt, Rabeyát és Rukayát a Cselekvés Alapítvány magyar orvoscsapata választotta szét. A most megjelent, másfél órás dokumentumfilm a legmélyebb részletekig betekintést ad a kisgyerekek életébe, és abba is, hogy az orvosok hogyan készítették fel a kicsiket a szétválasztó műtétre.

Fontos volt, hogy a gyerekeknek elmagyarázzák: mi fog történni velük, hiszen ennyi összenőve töltött idő után sokkolhatja őket az, ha a szétválasztó műtétet követően magukhoz térve szokatlan, teljesen új helyzetben találják magukat. Az orvosok elmesélték nekik a szülőkön keresztül, hogy miért van szükség a műtétre, sőt, le is rajzolták a gyerekeknek. Mesét szőttek a rájuk váró változás köré, és kis babákon mutatták meg, hogy hamarosan már két baba lesznek.

"Egyrészt elmondták nekik nyilván, hogy szét lesznek választva, de ezt már a szülők is mondták nekik. Aztán voltak ilyen gumibabák, amikkel eljátszottuk azt, hogy hogy is van ez, Mariann össze ragasztószalagozta őket úgy a fejüknél, ahogy ők vannak, és akkor azokon elmeséltük, hogy na nézzétek meg, hogy ők most így vannak, és akkor ez le lesz róluk szedve" - mondta Császár Zsuzsanna, szakpszichológus. "Csináltam nekik meseterápiás foglalkozást, a kolleganőm lánya horgolt nekik tündéreket, akiknek a fejükön volt egy kis patent, és pont úgy lehetett összepattentolni őket, mint ahogy a gyerekek össze voltak patentolva a fejüknél."

Zsuzsa talált egy történetet, ami egy hernyóról szólt, aki félt bebábozódni, de a végén gyönyörű pillangóvá változott. Ezt a mesét szőtte bele a kicsik mindennapi életébe. A célja az volt, hogy a gyerekek számára érzelmileg tegye átélhetővé a rájuk váró változást. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag előre lemodellezte a gyerekeknek azt a folyamatot, amikor ők majd bekerülnek a műtőbe, elalszanak és külön testben ébrednek majd fel.

Bár a kislányok még nem tudták felfogni, hogy milyen veszélyes műtét vár rájuk, a szüleik nagyon aggódtak értük, amit ők is éreztek. Pont ezeket a félelmeket kellett kezelni Zsuzsának.

A filmről Fuchs Richárd, a dokumentumfilm készítője nyilatkozott bővebben.