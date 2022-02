Valkó Eszter hosszú ideje él Hollandiában párjával és közös kisfiukkal, azóta ritkán szerepel a nyilvánosság előtt. Arról, hogy miért döntöttek a költözés mellett, és milyen odakint az élete Palik László YouTube-műsorában beszélt. Elárulta, annak idején a férje kapott egy jó álláslehetőséget, és mivel úgy érezték, hogy a sikertelen lombikok után jót tenne a környezetváltozás, belevágtak. Az utolsó beültetés sikeres lett Eszter szerint azért, mert ezzel a döntéssel sok addigi szorongását sikerült elengednie.

Azt is elárulta, hogyan telnek a napjai. "Mérsékelt impulzusokat kapok" - mondta. "Az egész lakás egy nagy gyerekszoba. Simike most már bölcsődébe jár, illetve itt nincs külön bölcsi és ovi, egyben van az egész. (...) Napközben intézem a dolgokat, a háziasszony szerepét töltöm most be legfőképpen. Bevásárolok, takarítok, főzök, amikor mindezzel végeztem, elkezdek videókat gyártani" - árulta el Eszter, aki saját YouTube-csatornáján igyekszik megismertetni az embereket a holland mindennapokkal. Elmondta, Hollandián belül is új városba, Groningenbe költöztek novemberben, így a teljes szociális hálót újra kell építenie. "Marha nehéz úgy beilleszkedni, hogy senkit nem ismersz" - vallotta be, de hozzátette, szerencsére könnyen köt barátságokat.

Azt is elárulta, szívesen vállalna tévés szerepléseket, mert hiányzik neki az az alkotói munka és a kreativitás. Egyelőre nem terveznek hazaköltözni. "Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, abszolút nyitott vagyok mindenre. Most úgy látom, hogy tök jó Siminek itt. Rengeteg impulzust kap a bölcsődében, nemcsak hollandul, de angolul is beszélnek. Iszonyatosan sokat ad neki ez a hely" - mondta.