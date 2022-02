Görgényi Fruzsina azóta egyedülálló, hogy Vastag Csabával szakítottak valamivel több mint egy évvel ezelőtt. A színésznő már nyáron készen állt volna az új szerelemre, de az egyelőre nem érkezett meg az életébe, pedig már az internetes társkereséssel is próbálkozik.

"Engem is beszippantott ez az internetes társkereső, de nem űzök sportot ebből" - mondta Görgényi Fruzsina. Elárulta, nehéz eldönteni, mennyi időt is szerencsés szánni a beszélgetésre egy-egy találkozás előtt, de szerinte ezen kívül is rengeteg buktatója van az ilyen párkeresésnek. Ezért, amikor ő legutóbb randizni ment, vitte magával a barátait is.

Elmondta azt is, számára mi a legfontosabb egy férfiban: "Az, hogy intellektuálisan izgasson, és hogy kreatív legyen" - mondta az RTL Klub Reggelijében.