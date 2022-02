A férfi 11 évesen kezdett először drogozni, akkor próbálta ki először az alkoholt és a marihuánát. Elmondása szerint kétségbeesetten szeretett volna barátokat szerezni, és akkor még eszébe sem jutott, hogy a drogok rabjává válhat. A jelenleg 27 éves férfi azóta is küzd függőségével - írja a Daily Star.

A fordulópont akkor jött el számára, amikor átmenetileg lebénult, elvesztette járóképességét, és megszakította a kapcsolatot a családjával, köztük 8 éves kislányával.

Most, hogy Austin már egy éve tiszta, úgy érezte, felkészült arra, hogy beszámoljon a gyógyuláshoz vezető útról. Elmondta, hogy kislányának az édesanyja nincs benne az életében, és nem akarta, hogy a gyereknek mindkét szülője nélkül kelljen felnőni.

Hozzátette, hogy az egész élete megváltozott, amióta tiszta. Ismét tartja a kapcsolatot családjával és kislányával. Amíg rendszeresen drogozott, csak akkor jelent meg családjánál, ha pénzre volt szüksége. Bármit képes volt ellopni, ami a keze ügyébe került, és a hazugságtól sem riadt vissza, ha függőségét kellett kielégítenie.

Austin most már mentálisan és fizikailag is sokkal jobban érzi magát. Volt egy időszak, amikor függősége miatt gombás fertőzést kapott, és lebénult. Nagyjából egy évbe telt, mire sikerül visszanyernie erejét, és újra megtanult járni. Emellett viszont sikeresen kilábalt a depresszióból is, és jelenleg fotósként dolgozik.

Most bízik benne, hogy történetének elmesélésével segíthet másoknak is elindulni a javulás útján.

Sajnos nem minden függőséggel kapcsolatos történet ér véget ilyen szerencsésen. Néhány hónappal ezelőtt egy nő halt meg túladagolásban, magára hagyva két gyermekét, előtte nem sokkal egy túladagolt férfi okozott halálos balesetet.