A bajnokok kedden megnyerték az előnyt, amelynek értelmében 1 fiú és 1 lány kihívót kiállíthattak a végjáték első fordulójában. Úgy tűnik, szerda este nem sikerült élniük ezzel a hatalmas előnnyel, hiszen végül elvesztették a végjáték első fordulóját.

Somhegyi Krisztián elárulta, hogy szerinte rossz döntés volt-e kiültetniük a kékek közül Katát és Bálintot.

"Úgy gondolom, hogy Katával nem döntöttünk rosszul, mert a harmadik szettben be is bizonyította, hogy fekszik neki ez az ügyességi. Bálinttal sem igazán lőttünk mellé, mert ő biztos pontja a kihívóknak, ráadásul a felső dobás nagyon jól megy neki, a döntőben is azt választotta tavaly. Arra sajnos nem számítottunk, hogy Nagy Dani ötből ötöt lehoz majd, így utólag talán okosabb lett volna őt kiültetni, bár akkor valószínűleg Bálint behozta volna. Összességében nem használtuk fel rosszul, ennek ellenére sajnos nem sikerült győznünk" - mondta Krisztián, aki saját magát is okolta az elvesztett végjáték miatt.

"Szerintem ez természetes, ha éppen rajtad úszik el egy fontos pont. Persze nem okolhatja magát egy veszteségért egyetlen ember. Egy rövid időre okoz nehézségeket, de tudni kell túllépni ezen" - tette hozzá.