A várandós Rácz-Guricza Dóra Instagramon rendszeresen posztol edzős fotókat, és bíztatja is a követpit arra, hogy várandósan is mozogjanak. Ezen kívül elárulta még, szerinte milyennek kell lennie egy terhes nőnek.

Rácz Jenő és felesége, Dóri tavaly novemberben jelentették be, hogy első közös gyereküket várják. Azóta már az is kiderült, hogy kislánnyal fog bővülni a családjuk. Dóri Instagram-oldalán aktívan posztol terhességéről, nemrég arra buzdította a kismamákat, hogy tornázzanak a várandósságuk alatt, ahogy ő is teszi.

"Ha belevágsz, napról napra könnyebb lesz. A végére nagyon jól fog esni, és büszke leszel magadra. Meghálálja a tested, az emésztésed, a vérkeringésed, konkrétan minden. Képzeljétek, a kismamáknak mindössze 15%-a szokott rendszeresen mozogni. Hajrá Te, akinek kell egy kis motiváció" - írta Instagram-sztorijában, majd elmondta, szerinte milyen kell lennie egy várandós nőnek.