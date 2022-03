Szabó Zsófi tavaly januárban jelentette be, hogy nem egészen öt év után elválnak férjével. Azóta már hírbe hozták Fluor Tomival is, miután a két celeb folyamatosan évődött a nyilvánosság előtt, és a közösségi oldalon üzengettek egymásnak. Kiderült azonban, hogy a műsorvezető és a zenész között igazából nincs semmi, nem sokkal később pedig arra derült fény, hogy Szabó Zsófi Shane Tusuppal alkot egy párt, és már el is jegyezték egymást. Az esküvő elől pedig mostanra minden akadály elhárult, ugyanis kimondták Zsófi és volt férje válását.

"Zsoltival mindenben sikerült megegyezniük tavaly év végén, ráadásul a viszony is jó közöttük, a lezárást is csendben és békésen rendezték. Mindketten kellettek hozzá, de nem volt ajtócsapkodás, szülőként Mendel érdekeit tartották szem előtt. Éppen ezért most is gördülékenyen intéznek mindent, ami a gyerekkel kapcsolatos. Zsolt sűrűn van Mendellel és így Shane-nel is találkoztak már" - mondta a Blikknek egy ismerősük.