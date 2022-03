Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta emberek százezrei próbálják elhagyni Ukrajnát. A célországok közt található Lengyelország, Szlovákia, Románia és Magyarország is. Az ukrán-magyar határt alig egy hét alatt több, mint 100 ezer ember lépte át, akiket a magyar állam, a segélyszervezetek és a civilek igyekeznek elszállásolni, támogatni.

Közszereplők, hírességek is jócskán kiveszik a részüket a segítségnyújtásból, Horváth Gréta az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy teljesen idegen emberekkel fogott össze, hogy együtt segíthessenek a menekülteknek, akik közül be is fogadott egyet.

Grétához az éjszakai órákban érkezett meg a háborús övezetből menekülő lány.

"Ma érkezik hozzám egy ukrán lány, aki a háborús övezetből indult el gyalog. Egész nap az ő érkezését szerveztük. Hihetetlen megható volt, hogy vadidegen emberekkel együtt mennyi mindent képesek vagyunk megoldani"

– írta tegnap.

Oroszország február 24-én hajnalban teljes körű támadást indított Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin elnök utasítására. A háborúval kapcsolatos legfrisebb információkról ITT olvashatsz.