Jó anyának, ha hat gyereke van, mindegyikkel másképp beszél. Mert tudja, hogy mindegyik másik ember. Már a pólyában is más volt mind a hat.

Ezt hívják megértő szeretetnek. Ma ezt nemigen ismerjük. Nem tudjuk, hogy minden egyes ember egy sajátos személyiséget, és egyéni sorsot hozott magával. A családi, és bármiféle közösségnek ez a legnagyobb drámája. A bomlásnak is. Már a biblikus időkben is ez volt. Józsefet eladták a testvérei, és valamennyi nagy személyiségnek, Jákobnak, Dávidnak hatalmas konfliktusai voltak. A Bhagavad Gitá lényegében nem más, mint egy népes család drámája, ahogy ez ma is gyakori. Ardzsunát, a Gitá hősét Krisna tanítja meg erre. De az egyéni megszólítás, és a másik ember sajátos, egyéni sorsának a felismerése nélkül nincs semmiféle tanítás és nevelés.