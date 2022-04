A mikroházasságok többségét Las Vegasban kötik, nem is csoda, hogy ezek a mámoros pillanatban megkötött nászok a kijózanodás után hamar véget is érnek.

A szerelem nem ismer korhatárt, hiszen jócskán látunk arra példát, hogy párok a hatalmas, néha negyven évnyi korkülönbség ellenére is boldog, kiegyensúlyozott házaséletet élnek. Ez azonban nem mindenki számára adatik meg, sokan alig pár nap után kénytelenek visszakozni és külön úton folytatni. A hírességek körében elég gyakran előfordulnak kérészéletű házasságok.

Gábor Zsazsa és Felipe de Alba

Alighanem a legendás magyar származású hollywoodi filmcsillag, Gábor Zsazsa tartja a legrövidebb celebházasság világrekordját. Zsazsa 1983. április 13-án mondta ki nyolcadik alkalommal a boldogító igent, ám a mézeshetek alig egy napig tartottak. A hatóságoknak április 14-én érvényteleníteniük kellett a Felipe de Albával kötött házasságát, ugyanis a színésznő a ceremónia pillanatában hivatalosan még előző férje, Michael O'Hara felesége volt.

Britney Spears és Jason Alexander

A botrányhős énekesnő egykor állandó szereplője volt a bulvárlapoknak. Nem is véletlen, hogy előszeretettel írtak a magánéletéről, hiszen jócskán tett is azért, hogy tőle legyen hangos a sajtó. 2004-ben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az újév első napjaiban Las Vegasban összekötötte az életét gyerekkori barátjával. Miután Britney Spears stábja tudomást szerzett a frigyről, azonnal érvényteleníttették a házasságot, mivel szerintük az énekesnő nem volt beszámítható állapotban. Később maga Britney is elismerte, hogy butaságot csinált. A házassága 55 óráig tartott.

Nicolas Cage és Erika Koike

Idén év elején derült ki, hogy gyermeket vár Nicolas Cage felesége, a nála harminc évvel fiatalabb Riko Shibata. Viszonylag gyorsan jött a baba, hiszen a pár 2021-ben fogadott egymásnak örök hűséget, nem sokkal azután, hogy véget ért Cage előző házassága. A színész 2019-ben alig négy napon át volt a sminkesként dolgozó Erika Koike férje, ám rövid együttélésük közel sem volt viharoktól mentes. Többször is összeszólalkoztak, emberek szeme láttára vitatkoztak, így Cage hamar meggondolta magát és kérte a frigy érvénytelenítését.

Eddie Murphy és Tracey Edmonds

A népszerű komikus 2008 első napján házasodott össze kedvesével a Francia Polinéziában található Bora Bora szigetén. Pontosan két héttel később a pár bejelentette a szakítását, azonban nem volt szükség érvénytelenítésre vagy válásra. A ceremónia ugyanis csak szimbolikus volt, jogilag nem voltak házastársak, így viszonylag egyszerű volt egymástól búcsút venniük.

Drew Barrymore és Jeremy Thomas

A magyar felmenőkkel rendelkező színésznő picivel több mint egy hónapon át viselte Jeremy Thomas gyűrűjét. Drew Barrymore mindössze 19 éves volt, amikor hat hét ismerkedés után igent mondott a nála jóval idősebb, 31 éves bártulajdonosnak. A házasságuk végül rövidebb ideig tartott, mint ameddig randiztak, ugyanis mindössze 39 nap után elindították a válást.

Kim Kardashian és Kris Humphries

Hatalmas médiafigyelem övezte Kim és Kris kapcsolatát, ugyanis túlzás nélkül kijelenthető, hogy a pár szinte minden mozzanatról beszámolt. Az esküvőjüket amerikai tévénézők milliói látták, hiszen a jól ismert családi valóságshow részeként került műsorra a ceremónia. A házasság azonban nem volt hosszú életű, mivel az augusztusban kimondott igent egy hálaadáskor benyújtott válóper követte. Sokan meg is gyanúsították Kim Kardashiant, hogy az egész hacacáré kamu volt, és csak a műsor kedvéért csinálták.