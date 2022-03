Siker, pénz, csillogás, jólét és talán jóllét is: ez jellemzi a legagyobb sztárok életét, legalábbis ezt gondolhatja a hétköznapi rajongó. A rengeteg munkát és lemondást, az idáig vezető utat nem látjuk. Pedig kedvenceink közül sokan a poklot is megjárták gyerekkorukban: a semmiből küzdötték fel magukat oda, ahol most vannak.

Volt, aki a gyerekkorát alkoholista szüleivel egy lakókocsiban töltötte, de van, akinek csak egy furgon, vagy sátor jutott. Az meg már fel sem merül az emberben, hogy van olyan édesanya, aki egy sátánista szektát talál a gyereknevelésre legalkalmasabb környezetnek.

Mark Wahlberg, azaz Marky Mark

Ha a svéd, ír, francia és kanadai felmenőkkel is rendelkező, korábban zenészként ismert, ma már filmsztárként körülrajongott Wahlbergről fiatalkorában a szüleinek azt mondják, hogy sikeres színész lesz, nagy eséllyel röhögőgörcsöt kaptak volna. Ugyanis az Oscar- és Golden Globe-díjra is jelölt sztár, akinek csillaga van a Hollywoodi Hírességek Sétányán, kifejezetten rossz gyerek volt. Bár katolikus nevelést kapott, ez nem látszott rajta, már általános iskolásként is számtalan erőszakos tettet követett el; 13 évesen már kokainfüggő volt. Nem csoda, ha nem találta helyét a világban, szülei őt és 8 testvérét csak úgy tudták eltartani, ha éjt nappallá téve dolgoztak: édesanyja banktisztviselőként és segédápolóként, apja kézbesítőként kereste a kenyérrevalót.

15 évesen fekete diákokat dobált meg kövekkel, közben mocskos és erősen rasszista szavakkal illette őket. 16 évesen hallucinogének hatása alatt kirabolt egy gyógyszertárat, közben leütött egy idős vietnámi bácsit, egy másikat pedig fél szemére megvakított, majd rátámadt a biztonsági őrre is, végül még a rendőrség kiérkezése előtt elájult - így az esetre nem emlékszik. Noha gyilkossági kísérlettel gyanúsították, a vád végül bántalmazássá szelídült, így Mark a tetteiért csupán 2 év börtönt kapott, ebből 45 napot ült le. Azt nem állíthatjuk, hogy a börtönnapok alatt megjavult volna: 21 évesen eltörte egy szomszédja állkapcsát.

A New Kids on the Blocktól a Marky Mark & the Funky Bunchon át, a Calvin Klein fehérneműreklámokon keresztül vezett az út A félelmek iskolája című 1993-as tévéfilmig, melyben első szerepét kapta. Ma pedig már tudjuk, hol van: legutóbbi filmje, az Uncharted már látható a mozikban.

Eminem, alias Marshall Bruce Mathers III

Gyerekkorában a rapper élete sem volt egyértelmű sikersztori, nem valószínű, hogy környezetében bárki borítékolta volna a későbbi sikereit. Angol, lengyel, luxemburgi, német, skót és svájci felmenőkkel büszkélkedhet, édesapját szintén Marshall Bruce Mathersnek nevezték el a szülei, ő volt a második ezen a néven. Édesanyja, Deborah Rae 'Debbie' Nelson 15 évesen hozta világra fiát, a vajúdás 72 órán át tartott, a fiatal lány kishíján bele is halt a szülésbe.

Apja és anyja egy zenekarban játszottak, egy szállodalánc egységeiben léptek fel, egészen addig, míg az idősebbik Mathers el nem hagyta a családot. Eminem ekkor volt 18 hónapos, édesanyja pedig 17 éves. Innentől különböző családtagoknál éltek, mivel nem igazán tudtak megfizetni egy albérletet, de sehol nem töltöttek egy évnél hosszabb időt. Többnyire Detroit környéki, többnyire színesbőrűek lakta városrészekben éltek, ahol rajtuk kívül csak néhány fehér család lakott. A sztár gyerekkorában gyakran volt bántalmazás áldozata: egy alkalommal egy De'Angelo Bailey nevű fiú többször is úgy fejbevágta, hogy kómába esett.

Eminem 15 éves volt, amikor anyja befogadta az otthonról elszökött Kimberley Ann 'Kim' Scottot, akivel a srác szerelmi kapcsolatba került. Olyannyira, hogy később kétszer is feleségül vette, és közös gyermekük is szüetett, Hailey. De ez akkor még csak az ismeretlen jövő volt a kamasz Marshall számára. Addig még kétszer megbukott a középiskolában, ezért háromszor járta a gimnázium harmadik osztályát, mielőtt kirúgták. Anyja gyógyszerfüggő lett, az egyik szoiális munkás szerint paranoiás is volt. Bár Marshall elment dolgozni is, hogy segítse a család megélhetését, állítása szerint Debbie ennek ellenére többször kidobta őt otthonról.

Az Eminem fiatalkori életét feldolgozó 8 mérföld című filmből sok infót kaptunk nem túl szerencsés gyerekkoráról, ám édesanyja tagadja az őt ért vádakat, ezért pert is indított fia ellen. Ami biztos, hogy az első tripla platinalemezig, a 1999 februárjában megjelent The Slim Shady LP-ig rögös út vezetett, és bár karrierjében úgy tűnhet, volt némi törés, a rádiók a mai napig játsszák a slágereit, ráadásul idén a Superbowl félideji show-jában is fellépett, ahol a szóló mellett közös produkcióban is fellépett Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige és Kendick Lamar mellett.