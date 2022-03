Januárban bombaként robbant a hír, hogy Kulcsár Edina válik Csutitól és új párja van Varga Márk, azaz G.w.M. személyében. Mostanra kezdenek a hullámok elcsitulni felettük, olyannyira, hogy egyre több helyen jelennek meg közösen.

Miután az utcán is egyre gyakrabban láthatjuk őket egymás oldalán, a közösségi médiába is kezdenek visszatérni a zűrzavaros időszak után. Edina most egy Insta-storyban mutatta meg, hogy milyen romantikus ajándékkal, 5 szál rózsával lepte meg őt szerelme.

Ezeknek a rózsáknak a látványán még az Insta sem ronthat, de ha meg is tenné, azt akkor sem veheti el tőlem, amit akkor éreztem, amikor kaptam tőled

- írta Edina a képhez, amelyre G.w.M. így reagált: