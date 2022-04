Gyerekkorában valószínűleg mindenki szeretett sátrazni, ha máshol nem, hát a kertben. Leverni a cövekeket, kifeszíteni a ponyvát, bekucorodni egymás mellé, és kuncogva várni az estét - jó móka volt. A kempinges nyaralás pedig még ennél is több izgalmat rejtett. Felcseperedve azonban az emberek két táborra szakadtak: azokra, akik még mindig imádnak sátrazni és azokra, akiket a hideg ráz ki már akkor is, ha csak a nomád körülményekre gondolnak.

A sátrazásnak varázsa van

Lássuk be, azért a sátrazásnak van némi varázsa még a gyermekkor elmúltával is, hiszen a természet közelsége, a szabadság érzése, az elemeknek való viszonylagos kiszolgáltatottság tényleg izgalmas és nem mindennapi élmény ebben a modern világban. Ugyanakkor a kempingezés sokszor jár apróbb kényelmetlenségekkel, amelyekkel nem mindenki szeret megküzdeni egy vakáció alkalmával. Például a matracon alvással, a közös mellékhelyiségekkel, a korlátozott és nem túl intim tisztálkodási lehetőségekkel, a macerás főzéssel - meg úgy általában azért akadnak hátulütői.

Sátor luxuskivitelben

A klasszikus kemping azonban az utóbbi időben igazi reformáción ment keresztül, hogy megszülethessen a glamping, amely a sátrazás minden előnyével rendelkezik, annak kényelmetlenségei nélkül. A glamping szó már magában is nagyon beszédes, ugyanis ez az új kifejezés a glamour és a camping mixeléséből jött létre, amely voltaképpen a kényelmes, pazar, sőt már-már luxus sátrazást foglalja magában. Tehát ötvözi a nomád romantikát a szállodák kényelmével.

Ezek a sátrak már nem apró, sötét, levegőtlen helyiségek, ahova csak aludni tér be a megfáradt utazó, hanem stílusos, hangulatos életterek, amelyekben bárki szívesen tölti az idejét.

A glampingek terén ráadásul már hatalmas a választék. Itt is akadnak puritánabb verziók, amelyek jobban hasonlítanak a megszokott sátrazáshoz – persze azért jóval kényelmesebb változatban, rendes ággyal és egyéb bútorokkal, világítással, esetleg fűtéssel, de közös mosdókkal és főzési lehetőséggel. Azonban akadnak olyanok is, amelyek vetekednek a többcsillagos szállodák minőségével. Utóbbiak hatalmas belmagasságúak, több szobásak, drága és kényelmes bútorokkal berendezettek, drapériákkal, puha szőnyegekkel, hangulatvilágítással tuningoltak, de még saját fürdő és toalett is rendelkezésre áll. Ez is sátor, de amolyan luxuskivitelben, ahol sok esetben a privát terek mellett kávézó, bár, medence, étterem is várja a vendégeket. Az igazán drága glampingben – mert bizony a nomád luxus is kerülhet rengeteg pénzbe –, pedig barista, masszőr és Michelin-csillagos séf is akad.

A glamping lehet egyszerűen „csak" sátor, de gyakoriak a tematikus variációk is, mint például a jurta glamping vagy az Ezeregyéjszaka csodáit idéző sátortábor.

Akinek pedig ez túl sok, méregdrága vagy életidegen, az maradhat a jó öreg megszokott kempingezésnél.