Mihalik Enikő terhessége alatt is rendszeresen posztolt növekvő pocakjáról és nem riadt meg attól sem, hogy anyaszült meztelenül pózoljon. A szupermodell azóta is kendőzetlenül nyilatkozik az anyaságról, szülés utáni depressziójáról, de a boldog pillanatokat is megmutatja követőinek.

Legújabb fotóján zuhanyzás közben kapták lencsevégre a szépséges modellt kislányával, aki elbűvölő tekintetével teljesen levette a lábáról a rajongókat.