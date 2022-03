Sok évvel ezelőtt az éppen szárnyait bontogató Majka összeállt a legendás rapperrel, Dopemannel, akinek a segítségével végül beindult a karrierje. Majoros Pétert hirtelen rengeteg ajánlattal találták meg, majd végül az egyiket el is fogadta, ezzel pont mentorának fordítva hátat. Ezt követően durva üzengetés vette kezdetét, amit egy bokszmérkőzéssel zártak le a Sztárbox című műsorban.

Közel húsz év távlatából Dopeman most az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban beszélt arról, hogy már régóta nincs benne harag Majka iránt.

"Legutoljára szembejött velem valamelyik plázában. A lányommal voltam és odaköszönt nekem, én pedig vissza. Bennem semmi harag nincsen az irányába, sőt... Nem tudom, hogy ott most mi az aktuális álláspont, de én igyekszem őt nem bántani és szerintem nem is teszem. Most nyilván ő az egyik legnagyobb sztár Magyarországon. Anno mi le voltunk szerződve fél évre előre haknikkal és ő benyögte nekem, hogy szombattól műsorvezető lesz a Danubiusban. Ma már nem hibáztatom őt ezért" – mondta Hajdú Péternek Dopeman.

"Akkoriban sok volt az ego és még azt is zokon vettem, ha kapucniban forgatott klipet, mert azt én csináltam és azt éreztem, hogy engem utánoz. Nagyon elmérgesedett ez az egész, de mára belőlem ez elveszett. Különben amin veszekedtünk, az bagatell dolog. Abból senki nem járt jól. Talán érzelmileg igen, illetve a média igen. Talán a rajongók is élvezték, hogy mi ketten egymás torkának estünk, de hát ilyen az egók harca. Így tanulsz" – zárta le a két évtizedet átívelő balhét a rapper.