Kósa L. Adolf a Palikék Világa by Manna legutóbbi adásában elmondta, miért döntött úgy, hogy eltűnik a képernyőről és a rádióból.

„Az sem egyik pillanatról a másikra következett be. Éreztem a saját korlátaimat, úgy éreztem, hogy sikeres, eredményes, ismert vagyok, de nincs tovább. Ennél több nem lesz, nem nagyképűség, de 4 milliónál többen úgysem fognak nézni, jött a további sok-sok csatorna, az csökkentette a nézettséget. Ezzel párhuzamosan azt is éreztem, hogy nagyon szeretem csinálni, az önmegvalósítás fontos része volt, az énképemnek is sokat segített, az önbecsülésem is javult, meg büszke is voltam, de valami nem volt a helyén. Amikor az ember leül az ebédlőasztalnál és nincs ott senki, meg meri tenni azt, hogy a siker csúcsán a kezébe temeti az arcát és azt mondja, valami nincs a helyén. Nem tudom, mi az, de nem ilyen lovat akartam. Nem tudtam megmagyarázni magamnak akkoriban, hogy miért érzem ezt, de aztán idővel kiderült, hogy mindennek van oka" – emlékezett vissza Kósa L. Adolf, aki azt is elárulta, mi lehetett az az ok.

„Azt hiszem, az volt, hogy elértem a plafont, nem a sikerben csak, hanem anyagilag is. Üzletileg is. Három vállalkozásom volt: jól menő ügyvédi iroda, tv–rádió, meg még egy rendezvényszervező cég. Kimaxoltam magam, ez nagyon jó volt, de bármennyi pénzt lehetett belőle keresni, nem volt idő elkölteni. Semmi lehetőség nem volt arra, hogy jól érezzem magam a bőrömben, nem erről szólt az élet. Attól függetlenül, hogy mennyire szerettem, ez egy munka volt, pénzkereseti lehetőség, és valóban éltem vele. De engem az érdekelt, hogy valóban minőségi létezés legyen az enyém, ebben benne vannak az emberi kapcsolatok, az egészség. 16 órákat dolgoztam, szinte folyamatosan, hétvégén is, hiszen a rendezvényszervező cég akkor működött. Már éreztem, hogy a gyomrom nincs a helyén, a közérzetem sem tökéletes. Nem vagyok egészségmániás, de éreztem, ha ez így megy tovább, akkor ez nem tart sokáig" – árulta el az egykori műsorvezető, aki 34 évesen tűnt el a nagyközönség elől. Akkor MLM hálózatépítéssel kezdett foglalkozni.

A most 55 éves Adolf azt is elmondta Palikéknak, hogy hét éve elment nyugdíjba, ennek köszönhetően legkisebb gyerekével nagyon sok időt töltött és tölt együtt.

„Amikor a legkisebb fiam megszületett, akkor egy cél volt, hogy amit először csináltam, azt soha többet. Ott leszek vele első pillanattól az utolsóig. Amikor felkel és amikor elalszik. Én adok neki puszit, ha kell, én imádkozom vele, én adok neki reggelit... Amíg hároméves nem lett, és kötelezően el kellett vinni óvodába, addig a nap 24 órájában mellette voltam. Az édesanyja is persze, hisz az úgy van rendben, nélküle nem megy. Ettől van egy olyan kapcsolatunk, amit én fiúgyermek és apja között nem láttam, egy nagyon bensőséges, nagyon meghitt, nagyon intim viszony" – mesélte az egykori televíziós, aki a mai napig hozza-viszi az iskolába a most 8 éves fiát.