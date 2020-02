Kósa L. Adolfot egy ország ismerte meg a Szerelem első látásra című televíziós műsorban a 90-es évek végén. Ő maga is nagyon szeretett tévézni, ugyanakkor egy idő után azt érezte, hogy váltania kell.

„Magamat adhattam a képernyőn, és az őszinteségem tetszett a nézőknek. De korán felismertem a munkám korlátait is. Nem bírtam elviselni, hogy nem én irányítom a dolgokat, más hoz döntéseket helyettem, és hiányzott a továbblépés lehetősége is" – mesélte aBEST magazinnak.

A tévézés mellett saját vállalkozásaiban dolgozott, de túlvállalta magát és a rengeteg munka rányomta a bélyegét a magánéletére is, fiait is alig látta: emiatt ért véget az első házassága is. Rájött, ez így nem mehet tovább, életmódot váltott, felhagyott korábbi munkáival. „Immár húsz éve fogyasztói klubokat, webshopokat és vezetői gárdákat állítok össze, teljes szabadságban."

Kósa L. Adolf azóta újra megházasodott, második feleségétől, Ritától született egy kisfia, Nimród.

„Hatéves, de hihetetlenül nyitott és intelligens gyerek. Egymás minden rezdülését érezzük. Elfogult vagyok, de vitathatatlan, hogy egy kis zseni."