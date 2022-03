Az idei Oscar-gála is bővelkedett a szexibbnél szexibb öltözékekben. Olyan magasan felsliccelt ruha is volt, ami alá képtelenség bugyit venni.

Ahogy azt már megszokhattuk, az Oscar-gála vörös szőnyeges bevonulása legalább annyi izgalmat rejt, mint maga a díjátadó. Will Smith kirohanása és pofonosztása nélkül talán nem is történt volna említésre méltó botrány a gálán, de ez az esemény sem szorítja háttérbe a szexibbnél szexibb ruhadarabokat, és a merész villantásokat. Dekoltázsok és hosszú combok is villantak bőven a fotósok kereszttüzében.

