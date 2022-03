Fitt nagymamának tartja magát Bódi Margó. Az énekesnő a futópadon korát meghazudtolva képes akár öt kilométert is megtenni, annak ellenére, hogy néhány hónapja még járni is alig tudott , hiszen komoly ízületi gyulladással küzdött.

Az edzőteremben is otthonosan mozog Bódi Margó. Imádja a step padot és a futógépet. Hobbija miatt férje, Bódi Guszti először aggódott egy kicsit, de már örül neki, mert látja, milyen jót tesz a sport a feleségének.

„Egy ideje újra heti három alkalommal edzek. Guszti is örül, hogy ilyenkor legalább kijön belőlem a feszültség. Volt egy hosszabb időszak, amikor nem járhattam, az nagyon megviselt. Először a covid miatt, aztán pedig komoly ízületi gyulladásom volt. Hatalmasra dagadt a térdem, Lilike az unokám attól tartott, hogy kidurran. Egy ízületvédő aztán segített, pár hét alatt megszüntette a duzzanatot és elmúlt a fájdalom is. A gyulladáscsökkentő egyiptomi és kínai eredetű gyógynövénykeveréknek hála újra tudom tartani a lépést az unokákkal" – mesélte Margó, akinek férje először kicsit aggódott azért, milyen ruhában edz majd kedvese.

„Guszti először azt kérdezte: »Hogy lesz, mama? A tornanadrágban a buládat fogják látni?« De megnyugtattam, hogy nem, mert a nadrágomon van egy kis szoknya, így senki nem fogja látni, amit nem kéne" – mondta nevetve az énekesnő, aki azt is elárulta, milyen mozgásformákat részesít előnyben.

„A futópad a kedvenc gépem, minden alkalommal öt kilométert megyek rajta. Kedvelem a labdát is, és szeretem a súlyzókat. Nagyon szeretem a stepdeszkát, és a hátamat is erősíteni, húzom a 15 kilós súlyokat. Nagyon jó eljárni edzésre, nem csak azért, mert erősödik az ember, vagy hogy ledobjak pár kilót, hanem azért is, mert jó kimozdulni otthonról, megy a zene, sok ember van. Sok ideig le voltam korlátozva a vírus és ízületi problémáim okozta fájdalom miatt, most újra élvezem a szabadságot" – tette hozzá nevetve Bódi Margó.