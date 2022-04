Ezeket a kérdéseket kell feltennünk magunknak április 7-én, az egészség világnapján.

Hogy a klímaváltozás és a globális felmelegedés hogyan befolyásolja az egészségünket, azt az utóbbi években bőven megtapasztalhattuk. Az éghajlat gyökeres és gyors változása teret enged korábban nem ismert fertőzéseknek is, melyek – a Covidhoz hasonlóan – világjárványhoz és tömeges halálozáshoz vezethetnek. De nem ez az egyetlen faktor.

Ha teszek a környezetért, saját egészségemért teszek.

A szennyezett levegő önmagában is komoly probléma: megterheli a légzőszerveket, káros hatással van a keringésre, és ezzel gyakorlatilag a teljes emberi szervezetre. Ha belegondolsz, a kínai nagyvárosokban sem a koronavírus-járvány kitörésekor kezdtek el az emberek légszűrős maszkokat hordani, hanem sokkal korábban, és elsősorban a légszennyezettség miatt.

A hihetetlen változások természeti katasztrófákat okoznak világszerte: egy-egy árvíz után városok válnak lakhatatlanná, az extrém természeti csapások hatására emberek ezreinek megy tönkre az élete, egyik pillanatról a másikra. Ha sikerül egy közelgő csapásról időben tudomást szereznie a szakembereknek, az evakuáció miatt akkor is több ezren veszíthetik el otthonaikat.

A WHO szerint évente 13 millió ember hal meg világszerte a környezetváltozások miatt.

A legfontosabb cél az lenne, hogy a szén-dioxid kibocsátást a lehető legalacsonyabb szintre redukáljuk, ezzel csökkentve az üvegházhatást a bolygón. Erre a célra jött létre a párizsi klímaegyezmény is, amelynek a világ összes országa tagja vagy aláírója – leszámítva Vatikánvárost, illetve egy nagyon rövid ideig az azóta újra belépett Egyesült Államokat. Az egyezmény célja, hogy életek millióit és bolygónk jövőjét megmentse, s e cél érdekében minimalizálja a károsanyag-kibocsátást és a környezetszennyezést.

„Nincs baj a levegővel, simán beszívom..." - mondják sokan.

Persze, a légzés egy reflex, beszívjuk a levegőt és kifújjuk; a gond épp az, hogy be kell szívnunk, mert nincs más. A bolygón élők 90 százalékának ugyanis nincs választása, ha lélegezni akarnak, akkor csak szennyezett levegőt szívhatnak be, jó mélyen a tüdejükbe.

2018-ban a világ 8 milliárd (8 000 000 000) amerikai dollárt költött naponta (!) a légszennyezés okozta betegségek kezelésére. Ez összesen 2,9 billió (2 900 000 000 000) dollár egy év alatt.



A levegő ilyen magas szennyezettségét a fosszilis energiahordozók (pl. szén) folyamatos égetése, 20%-át pedig a közlekedés okozza. A legjobb védekezés a szennyezett levegő egészségkárosító hatásai ellen a séta és a biciklizés lenne, amivel csökkenthetnék a károsanyag-kibocsátást, így közvetetten, magával a testmozgással pedig közvetlenül is tehetnénk az egészségünkért.

„Márpedig én szeretem a nyarat és a meleget" - hangzik el időnként a felmelegedés mellett.

A folyamatosan emelkedő hőmérséklet és az erősödő napsugárzás hatására nyáron jóformán ki sem lehet menni az utcára anélkül, hogy

ne mázolnánk ki magunkat naptejjel,

ne viselnénk minél világosabb és terebélyesebb fejfedőt és

ne lenne nálunk legalább egy liter víz (ha nem kettő).

Ha a kánikulában kimozdulunk, jó eséllyel strandra megyünk, visszük a kis sátrat, nagy napernyőt és pár flakon naptejet, ám illúzióink így sincsenek: számítunk a leégésre, miközben tudjuk, hogy a napégette bőr rákos megbetegedéshez is vezethet.

A kiszáradás és a napégés kockázata mellett pedig ott van a napszúrás veszélye is, ami ma már nem ugyanaz, mint amire gyerekkorunkból emlékszünk. A mai kor napszúrása szervleálláshoz és halálhoz is vezethet, ha a beteget nem látják el időben. Ennek oka, hogy 40°C fölötti hőmérsékleten a hőguta egy eleve gyenge, fáradt, émelygő szervezetet támad meg, ami ezért hamar fel is adja a harcot.

Egy ideális jövő

Egy olyan világ létrehozására kell törekednünk, amelyben nem kell belehalnunk a levegővételbe, nem törhetnek ki bármelyik pillanatban világjárványok, nem önthet el mindent a víz, nem sodorhat el a vihar városokat, és nem a piac határozza meg az egészségügyi állapotunkat.

Legyünk tudatosak és tegyünk a jövőnkért, hisz az egészségünket csak így, és kölcsönös tenni akarással tudjuk megőrizni az éghajlatváltozás korában: ez az idei egészség világnapjának üzenete.