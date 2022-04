A karácsony mellett muszáj megemlíteni a húsvétot is, már ami a hízással járó ünnepeket illeti. Egy kis csokinyuszi, egy kis kalács, süti, tojás, sonka, fehér kenyér, no meg alkohol. Ha nem vigyázol, ezalatt a négy napos ünnep alatt is könnyedén elszaladhat veled a ló. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány jó tanácsot, melyeket megfogadva könnyedén megelőzheted a húsvéti hízást.

Furcsa, hogy a karácsony és a húsvét is csak egy pár napos ünnep, mégis sokan valódi mumusként tekintenek ezekre. Jobb, ha tisztában vagy azzal, hogy önmagában 3 nap "félreevéstől" nem lehet elhízni, az viszont tény, hogy ha három napon át, reggeltől estig csipegetsz, nem beszélve az édességről, a cukros üdítőről vagy az alkoholról, könnyedén felkúszhat a mérleg nyelve. Íme a mi tippeink arra az esetre, ha te is könnyedén elcsábulsz a finom húsvéti falatoknak. Mutatjuk, hogy éld túl hízás nélkül ezt a pár napot.



1. Kerüld az alkoholt és a cukros üdítőket!

Sokan úgy gondolják, hogy csak a szilárd ételek lehetnek kalóriadúsak, de ez óriási tévedés. Az alkoholtartalmú italok és a cukros üdítők is jelentős mennyiségű szénhidrátot, illetve gyümölcscukrot tartalmaznak, ebből kifolyólag sok kalóriát rejtenek.

Csak, hogy néhány példát említsünk, egy deciliter sörben akár 60 kalória is lapulhat, egy deci borban pedig akár ennek a négyszerese, 250 kalória. A likőröknél és a röviditaloknál sem jobb a helyzet, egy deciben ugyanis akár 400 kalória is lehet, így jobb csínján bánni ezekkel.A gyümölcslevekkel – a szénhidráttartalmuk mellett - a már fent említett gyümölcscukor tartalmuk miatt érdemes vigyázni, így azt ajánljuk, hogy az ünnepek alatt is fogyassz inkább vizet, amit citromlével, gyümölcsökkel, vagy mentalevéllel ízesítesz. Ez finom, mégis egészséges, és nem dobja meg a napi kalóriabeviteledet.



2. Ne egyél mindenhez kenyeret, se kalácsot!

Húsvétkor a legtöbbször minden asztalon megtalálható a tojás, a sonka, az egyre népszerűbb zöldségkrémek, a sajttekercs vagy a töltött hús. Ezekkel az ételekkel nincs gond, pláne, ha rengeteg tavaszi friss zöldséggel fogyasztjuk, például retekkel, hagymával, uborkával vagy paprikával, azonban a legtöbben egy jó nagy karéj kenyeret vagy kalácsot is majszolnak mellé.

A hangsúly - mint mindig -, most is a mértéken van, hiszen a reggelire megevett kenyér vagy kalács még belefér akkor is, ha fogyni akarsz, azonban lefekvés előtt már nem érdemes jól belakmározni, pláne nem a gyorsan felszívódó szénhidrátokból.

Egyrészt azért, mert észrevétlenül akár a szükséges kalóriák többszörösét is megeheted, másrészt pedig a pár napos "csalás" miatt a több hetes, vagy akár hónapos munkádat is elronthatod. Ennek oka a gyomor működése: minél kevesebbet használjuk, annál kevesebb étel fér bele, és fordítva, így tehát nem érdemes túlenni magad, hiszen ezzel a saját fogyásod ellen dolgozol.

3. Mértékkel a sütikkel!

Azok a fránya sütemények... Akárcsak karácsonykor, húsvétkor is előkerülnek az ínycsiklandó cukorbombák, torták, muffinok, és minden, mi szemnek és szájnak ingere. Nincs gond a süteményekkel sem, - ha mértékkel fogyasztjuk őket - de érdemes vigyázni. Nemcsak azért, mert valódi kalóriabombák, hanem azért is, mert a magas cukortartalmú édességek felnyomják a cukrot, ami inzulin ingadozást okoz, ezáltal sokkal hamarabb leszünk éhesek.

Előzd meg a bajt, és készíts egészséges sütiket: cseréld le a lisztet teljes kiőrlésű lisztre, a cukrot nádcukorra vagy kókuszvirágcukorra, és próbálj meg minőségi, alakbarát alapanyagokból sütit készíteni. Az egészséges répatorta például kítűnő lehet húsvétra, szerencsére a neten rengeteg recept fellelhető.

4. Csokival vigyázni!

Ugye, ugye, az a fránya csoki... Nehéz ellenállni a csábításának, hiszen finom, édes, ráadásul pozitívan hat a kedvünkre. A tejcsokival azonban nem árt óvatosan bánni, mert akad benne bőven cukor, telített zsír és kalória is. Egy 10 dekás táblában átlagosan 530 kalória található, ráadásul ez az édesség lassítja az anyagcsere-folyamatokat, így érdemes mértékkel fogyasztani, inkább csak a délelőtti, kora délutáni órákban.Ha mégis a csoki áldozatául esnél, jobb, ha tudod, hogy egy 75 kilós 30 éves nőnek 53 percet kell kocognia, vagy 55 percet úsznia ahhoz, hogy ledolgozza az egy tábla csokival bevitt kalóriákat. Ha teheted, válassz inkább étcsokoládét!

5. Irány a szabadba, égess több kalóriát!

Ha odafigyelsz az ünnepek alatt arra, hogy mit eszel, ha nem, akkor is a legbölcsebb, amit tehetsz, hogy mozogsz. Legyen ez egy kiadós séta, egy órás intervallum edzés, futás vagy biciklizés, teljesen mindegy. A sport nemcsak a kilók leadásában, esetleg súlyod megtartásában segít, de segíti a szív-és érrendszer egészségét, és az életminőségünket is javítja. Húsvétkor is szentelj időt a sportra, hiszen ép testben ép lélek!

Ha elteltek az ünnepek, de a nyakadon maradt egy csomó kalács és tojás, ne aggódj, ide kattintva megnézheted az általunk összegyűjtött maradékmentő recepteket.