Radics Gigi volt a Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsorának legutóbbi vendége. Az énekesnő mesélt karrierje alakulásáról, gyermekéről és párjáról is. Gigi azt is elárulta, nagyon fiatalon kezdett el a zenéléssel foglalkozni, és ha kislánya őt követné a pályán, akkor aggódna érte, de támogatná.

Már most nagyon muzikális Radics Gigi kislánya. Az énekesnő Belláról is mesélt a Palikék Világa by Manna legutóbbi adásában. Gigi elárulta, várandósan annyira megbántotta egy gonosz komment, hogy el is sírta magát.

"Nem akarod belesodorni a gyerekedet abba a világba, ami néha eléggé piszkos tud lenni, nagyon félteném őt, de ha tényleg szeretné, akkor támogatnám benne" – válaszolta az énekesnő arra a kérdésre, hogy mit szólna hozzá, ha lánya is követné őt a pályáján. Gigi azt is elmondta, mit ért azon, hogy ez a világ „piszkos".

"Eleve meg kell küzdeni azzal, hogy a származásomat nézve megkérdőjeleznek bizonyos emberek. Ezzel alapvetően nem szoktam foglalkozni, csak azt érzem, hogy az elmúlt időszakban ez sokkal erősebb, mint anno. Most a közösségi médiában erősen részt tudnak venni azok is, akik otthon ülnek és unatkoznak... Rengeteg mindennel tudnak bántani, nem csak a zenét illetően, az tényleg nem érdekel, ha azt mondják, hogy most nem annyira jó ez a dal, mondják csak el a véleményüket, nem mindenkinek tetszhet, amit csinálok, De amikor a személyemet kérdőjelezik meg, úgy, hogy nem is ismernek, és ocsmányságokat írnak, vagy amikor a gyermekemről írnak olyan dolgokat amik felháborítóak, vagy amikor a várandósságomról, az más. Egyetlen egyszer tudtam sírva fakadni egy komment miatt, az a várandósságom alatt volt, annyira ocsmány volt" – magyarázta Gigi, aki egy titkot is elárult magáról. "Papírom is van róla, diszkalkuliás vagyok, de a pénzt azt meg tudom számolni" – mondta nevetve az énekesnő, aki kapcsolatáról is mesélt Palikéknak.

"Ez eddigi a leginspiratívabb kapcsolatom. Azelőtt is művész emberekkel barátkoztam, de ő az, aki tényleg úgy tud motiválni a karrieremet tekintve, hogy menjek előre. Nyilván az embernek voltak olyan kapcsolatai a múltból, akik inkább lenyomják őt, mint felhúzzák. Nekem is volt ilyen, és ez nagyon jó, pozitív dolog, hogy ő nem ilyen, hanem az ellentétje, és egymást tudjuk felfelé húzni" – árulta Gigi, aki csodálattal tekint szobrász párja művészetére.

